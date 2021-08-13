В шести районах Кубани ввели режим ЧС из-за ливней

Уже шесть районов Краснодарского края ввели режим ЧС на своих территориях. Об этом объявили в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Темрюкском и Славянском районах. Практически по всему краю идут мощные ливни, за считанные часы выпадают двух-трехмесячные нормы осадков. В результате регион столкнулся с массовыми подтоплениями, перекрытиями дорог.

Худшая обстановка в Темрюкском районе, где выпало 173 миллиметра осадков, подтоплены свыше 800 домов.

- В настоящее время сильные осадки до 150 мм прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске, - сообщили в администрации региона.

Режим чрезвычайной ситуации начал действовать в Ейском районе Краснодарского края. 13 августа примерно за семь часов в районе Должанского сельского поселения выпало больше 60 миллиметров осадков, сообщили в пресс-службе администрации Ейского района.

- В результате сильных ливней сегодня, 13 августа 2021 года, на территории Должанского сельского поселения за 7 часов выпало 63,8 мм осадков и достигло критерия опасного явления. В целях своевременной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной очень сильным дождем, с 14 часов 13 августа в Ейском районе введен режим "Чрезвычайная ситуация".

Днем 13 августа в Краснодаре под председательством губернатора Вениамина Кондратьева прошло экстренное заседание оперативного штаба по предупреждению и ликвидации последствий стихии.

- Экстренное предупреждение действует до конца суток 16 августа по всему краю. Мы должны сделать все возможное, чтобы минимизировать последствия непогоды. Есть угроза выхода рек из берегов. Необходимо организовать непрерывный мониторинг за уровнем воды, выставить посты наблюдения и при малейшей угрозе - проводить эвакуацию жителей. Особое внимание - пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям. По прогнозам, в ближайшие часы погода ухудшится. Главы районов, необходимо задействовать все силы и средства, продолжить оповещение, приготовить пункты временного размещения, -заявил Кондратьев.

Как ранее сообщала "РГ", залповые ливни прошли ночью в Анапе, Новороссийске и в ряде районов на побережье Черного моря. ГИБДД Краснодарского края уже рекомендовало отказаться от поездок по трассе "Новороссийск - Керчь". В ряде курортных городов, включая Сочи, закрыты пляжи. В связи с непогодой в Краснодарском крае открыли 16 пунктов временного размещения жителей. Они смогут вместить до 1,5 тысяч человек.