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14.08.2021 12:50
Рубрика: Власть

В Крыму авиация ЧФ нанесла ракетно-бомбовый удар по силам "противника"

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )

Авиация Черноморского флота и экипажи штурмовиков Южного военного округа во время учений нанесли удары по наземным целям условного противника на полигоне Опук под Феодосией. Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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"Экипажи Су-24 и Су-25 осуществили взлет с различных аэродромов и синхронно выполнили практические бомбометания, а также пуски неуправляемых авиационных ракет (НАР) по назначенным целям", - говорится в сообщении.

В учениях было задействовано 10 самолетов Черноморского флота и четыре армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

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