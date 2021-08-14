В Крыму ГИБДД начала штрафовать нарушителей с помощью коптеров

Сотрудники ГИБДД Республики Крым начали использоваться беспилотные летательные аппараты для контроля за водителями-нарушителями ПДД.

Во время курортного сезона на дорогах полуострова увеличилось количество транспорта, а, следовательно, и число грубых нарушений ПДД, приводящих к тяжелым автокатастрофам с погибшими. Использование беспилотников позволяет привести в чувства охамевших от своей безнаказанности водителей.

По информации пресс-службы МВД по РК, самое распространенное нарушение, фиксируемое с помощью дронов, - выезд на полосу встречного движения и движение по обочине.

- Ежедневно сотрудники специализированной роды ДПС ГИБДД МВД на дорогах Крыма пресекают грубые нарушения правил дорожного движения, влияющие на аварийность. На автодороге Евпатория-Симферополь впервые при использовании дрона зафиксированы такие нарушения, как выезд на полосу встречного движения, и движение по обочине, - рассказал командир отдельной специализированной роды ДПС ГИБДД МВД по РК Виталий Варижук.

Аппарат фиксирует нарушение ПДД, марку, модель и регистрационный знак автомобиля. Инспектор ГИБДД знакомит водителя с записью нарушения на специальных мониторах, после чего составляет административный материал.

- Наша организация разработала и внедрила аппаратно-программный комплекс "Шмель", который имеет возможность фиксации до пяти полос движения транспортных средств, с распознаванием госзнака, выявлением транспортных средств в розыске, - отмечает заместитель руководителя научно-производственного предприятия "МВС" Андрей Солодков.