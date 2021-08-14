Видео: что сейчас происходит на пляжах в Сочи

Все пляжи Сочи для купания официально закрыты. Такое решение было принято в пятницу на заседании городского оперштаба.

В субботу днем, 14 августа, на городских пляжах Адлера можно было наблюдать такую картину: на набережных много отдыхающих, но никто не купается. Люди загорают, принимают воздушные ванны. Или заходят в море, но только по колено. Если кто-то пытается плавать или уйти дальше, тут же слышен окрик спасателя по громкоговорителю: "Вернитесь на берег!".

На набережной пришлось столкнуться и с бригадой полицейских. Их видно издалека. Следят за порядком. Смельчаков, желающих испытать судьбу и поплавать в шторм, не видела.

- Сегодня хоть пускают на набережную, а вчера, в пятницу, 13 августа, все подходы к морю были перекрыты, - поделилась Людмила, она прилетела из Новосибирска. - Мы сегодня улетаем. Погода нам не испортила отдых. До этого была хорошая погода, наплавались.

Глава Сочи Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале накануне вечером сообщил, что в Краснодарский край пришел мощный циклон. До 16 августа в крае действует штормовое предупреждение. По его словам, в Сочи ситуация полностью контролируется. "В нашем городе ожидаются затяжные дожди, в некоторых местах ливни с грозами. Возможно формирование смерчей над морем, подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. На море шторм - 4 балла, - сообщил градоначальник.

На базе единой дежурной диспетчерской службы создан оперативный штаб, который будет работать в круглосуточном режиме до 16 августа.

- Сейчас важно гражданам проявить бдительность и осторожность. Не оставлять свои автомобили под деревьями или рекламными конструкциями, а также на территориях вблизи рек. Сочинцам, проживающим в зонах подтопления, принять все необходимые меры предосторожности и быть готовыми к эвакуации, - предупредил Копайгородский в своем телеграм-канале.