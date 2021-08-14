На центральной площади Екатеринбурга открыли ландшафтный сад

Еще месяц назад тут была гигантская парковка, а теперь цветут цветы, колосятся злаки и шелестят кронами деревья. Для этого понадобилось 1000 кубов грунта, 1600 квадратных метров рулонного газона и аэродромная пленка для защиты брусчатки.

- Всего мы высадили 82 крупномера. Ассортимент такой, что все они себя прекрасно чувствуют на Урале: ивы, яблони, клены, липы, вязы, березы, сосны, рябины. Много цветников в природном стиле, какие-то растения первый раз в регионе, но соответствуют нашей зоне морозостойкости. Например, из трех сортов гортензий один - новичок, - рассказывает директор ландшафтного фестиваля Юлия Сорокина.

Вход на площадку свободный, но из-за санэпид ограничений запускать желающих будут партиями по 300 человек. Провести время можно по-разному: поучаствовать в экскурсии, сделать красивые снимки в специально организованной фотозоне, посидеть на скамье интроверта, полюбоваться на оригинальные малые архитектурные формы или полежать на газоне с пледом. Кому хочется интеллектуальной нагрузки - добро пожаловать в шатер-лекторий слушать лекции и семинары российских и немецких ландшафтных дизайнеров и работников питомников. Кроме того, почти каждый вечер в парке предусмотрен небольшой концерт.

А если вы, напротив, любитель активного отдыха, то выбирайте турнир по пляжному волейболу, мастер-класс от знаменитой команды "Локомотив-Изумруд" или показательные выступления Олимпийского чемпиона Токио, гимнаста Давида Белявского. Также в программе - выступления дзюдоистов, каратистов, тхэквондистов, самбистов, тайских боксеров и других спортсменов (в павильоне Sport Accord). Как известно, это международное мероприятие должно было состояться в Екатеринбурге в 2021 году, но из-за COVID-19 его перенесли на 2022-й.

- Фестиваль презентует современные тренды в озеленении городов. Вы увидите взрослые высокие деревья, которые посажены всего неделю назад. Но у них очень компактная корневая система. Также на площадке представлено пять видов мощения. Возле растений установлены таблички с QR-кодами, достаточно навести на них смартфон и узнать много информации. Мы специально подбирали "неботанический язык", чтобы достучаться до сердца каждого, - объясняет Юлия Сорокина.

Город вложил в этот проект всего 2,8 миллиона рублей. Все остальное, включая рабочие руки и "зеленый материал", а некоторые деревья, к примеру, завозили из питомников Германии, - спонсорская и партнерская поддержка.

В обновленном виде площадь 1905 года простоит до 26 августа. Потом ландшафтный парк разберут, а все растения высадят на улицы города. В частности, в Историческом сквере и возле киноконцертного зала "Космос". По словам Тамары Благодатковой, председатель комитета благоустройства, в будущем фестиваль может заполучить несколько постоянных площадок в разных районах города. По размеру они поменьше, но посадки будут уже не временными.