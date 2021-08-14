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14.08.2021 14:18
Рубрика: Общество

Под Екатеринбургом заложили первый камень храма ЦВО

Текст: Светлана Добрынина

В парке "Патриот" города Верхняя Пышма заложили первый камень в строительство главного храма центрального военного округа и провели тожественный молебен.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Храм во имя покровителя сухопутных войск России, святого великого князя Александра Невского будет построен из дерева и вписан в генеральный план парка, как главная архитектурная доминанта. В цокольном этаже планируется создание крестильного храма для военнослужащих и прихожан, а также музей военного духовенства России. Доступ в храм будет свободным для всех желающих.

- В нашей стране испокон веков заведено ставить храмы в честь ратных подвигов русского воинства. Они призваны прославлять доблесть и утолять скорбь по погибшим. Помнить и чтить тех, кто отдал свою жизнь за Отечество, воспитать благодарную память в потомках - наш святой долг, - подчеркнул на церемонии командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Указом президента Владимира Путина 2021 год посвящен знаменательной дате в истории России - 800-летию со дня рождения князя Александра Невского: великого полководца, дипломата, защитника Руси.

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