Решетников призвал скорее начать реализацию Северного широтного хода

Во время совещания в Салехарде глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что проект строительства железнодорожного Северного широтного хода (СШХ) станет двигателем развития экономики российских регионов, поскольку подстегнет смежные отрасли.

Решетников отметил, что добыча полезных ископаемых - база экономики Ямало-Ненецкого автономного округа, однако это преимущество может быть утрачено, если не повышать транспортную связанность. Проект, как добавил министр, очень важный и приступить к его реализации нужно как можно скорее, например, с помощью механизма бюджетных инфраструктурных кредитов. Также сейчас обсуждается возможность финансирования за счет ФНБ.

"Проект сложный и очень капиталоемкий. На сегодня он включает в себя и реконструкцию Северной железной дороги, участка Свердловской железной дороги<...>Проект действительно имеет важные экономические эффекты, пусть они и не моментальные, а часть из них еще предстоит подтвердить", - сказал министр.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев добавил, что Владимир Путин не раз подчеркивал значимость создания новой железнодорожной магистрали Северный широтный ход, которая сократит доставку грузов в районы Западной Сибири, придаст импульс освоению Арктики и Северного морского пути. Он отметил, что для реализации проекта есть все возможности, а сегодняшнее обсуждение придаст новый импульс.

"Проект непростой, много игроков, то что касается финансирования - это концессия, то есть деньги бюджета и компаний, которые заинтересованы в развитии проекта", - сказал он.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, в свою очередь, отметил, что у региона значительная грузовая база, которая доставляется разными способами, что порой существенно повышает стоимость проектов.

"Как только мы построим Северный широтный ход, мы сразу почувствуем эффект. Причем не только для Ямала, но и для всей страны", - считает Артюхов.

Председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова добавила, что благодаря проекту откроются новые рынки ждя компаний, которые рассматривают возможность инвестировать в проекты по разработке расположенных в Республике Коми месторождений полезных ископаемых, и многие из таких проектов в новых условиях могут быть запущены достаточно быстро.

"Само обслуживание новой магистрали даст дополнительные рабочие места не только в ЯНАО, где будет проходить основной участок Северного широтного хода, но и у нас в республике, где дорога будет начинаться", - заявила депутат.

Общая стоимость СШХ оценивается в 0,5 триллиона рублей, а окончание строительства запланировано на 2027 год. Реализация проекта станет не только необходимой железнодорожной инфраструктурой, связывающей Ямало-Ненецкий автономный округ с экономически развитыми регионами страны, но также позволит разгрузить Свердловскую железную дорогу, отправляя грузы не "в обход", что сократит время в пути на 2-3 суток.