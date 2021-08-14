Россия может достичь рекордных показателей добычи нефти к лету 2022 года

Добыча нефти и газового конденсата в России может достичь рекордных показателей к лету следующего года, говорится в прогнозе аналитической компании Rystad Energy.

"Россия находится на пути к установлению нового месячного рекорда добычи нефти и конденсата в 11,6 миллиона баррелей в сутки уже в июле 2022 года", - отмечают эксперты.

Уже к середине 2023 года страна выйдет на пиковый уровень нефтедобычи в 12,2 миллиона баррелей в сутки, подчеркивается в отчете. По мнению аналитиков, это стало возможным после недавнего решения ОПЕК+, предполагающего постепенное увеличение добычи "черного золота".

Обеспечить выход на рекордные показатели в кратко- и среднесрочной перспективе должны новые проекты "Роснефти" и "Газпромнефти", считают в компании.

Ранее участники ОПЕК+ договорились с августа ежемесячно увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, уменьшая дефицит нефти на рынке.