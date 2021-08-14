Новости

Россиянам рассказали, как уберечь банковский пароль от мошенников 04:06
Канада объявила о планах принять 20 тысяч беженцев из Афганистана 03:34
Иммунолог: Быстрая вакцинация не даст коронавирусу приспособиться к вакцине 03:34
В Белом доме обсудили эвакуацию гражданских лиц из Афганистана 02:48
В центре европейской части России сохранится аномально теплая погода 02:37
Пушков: Через 20 лет США станут страной белого меньшинства 02:06
В Грузии перестал работать общественный транспорт 02:03
В Нью-Мексико ученик погиб при стрельбе в школе 01:35
США: Талибы могут изолировать Кабул в течение 72 часов 00:37
В НАСА не согласились с обвинениями в сверлении дыры в "Союзе" 00:34
Власти Афганистана заявили, что Кабул намерен продолжать борьбу с талибами 00:16
Собянин раскрыл подробности о скоростной магистрали Москва-Петербург 13.08.2021
Цены на газ в Европе начали снижаться 13.08.2021
Эксперт оценил запасы алмазов в России 13.08.2021
Ученые назвали полезное для кожи качество груш 13.08.2021
Цены на нефть упали на фоне опасений о снижении спроса 13.08.2021
За сутки 89 военнослужащих выздоровели от коронавируса 13.08.2021
Посольство США в Кабуле приказало персоналу уничтожить секретные материалы 13.08.2021
Россияне на 70% чаще стали брать займы "до зарплаты" 13.08.2021
Военная база США в Вашингтоне заблокирована после сообщений о стрельбе 13.08.2021
Общемировая температура в июле 2021 года побила все рекорды 13.08.2021
Салфетку со слезами Месси продают за 1 миллион долларов 13.08.2021
В парламенте Болгарии показали запись избиения полицией лежащих митингующих 13.08.2021
Онколог назвала симптомы "мужского" и "женского" рака 13.08.2021
В Москве задержана женщина, бросившая младенца во дворе 13.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
14.08.2021 04:06
Рубрика: Экономика

Россиянам рассказали, как уберечь банковский пароль от мошенников

Чаще всего мошенники получают возможность украсть банковские данные вследствие невнимательности или халатности жертвы. Об этом рассказал директор Центра экспертизы R-Vision Всеслав Соленик, отметив, что для защиты банковских данных нужно соблюдать все основные правила гигиены информационной безопасности.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Банк России нашел способ защитить пенсионеров от мошенников

В беседе с агентством "Прайм" эксперт напомнил, что существует несколько способов утечки данных пользователя. Это подбор пароля; ввод учетных данных на фишинговом сайте или в переписке; небрежность в хранении паролей; взлом или заражение вредоносным ПО устройства; получение пароля лично от жертвы методами социального инжиниринга.

Соленик рассказал, как придумать надежный банковский пароль. Важно, чтобы пароль был сложным, не словарным, не содержал информацию о человеке или месте, где он создан. Лучше всего, если пароль составлен из нескольких случайных слов со специально допущенными ошибками или подменой символов.

Эксперт порекомендовал не использовать один и тот же пароль на разных сервисах. А менять его нужно хотя бы раз в один-три месяца.

Банковские мошенники начали запугивать россиян заявлением о смене номера
Экономика Финансы Происшествия Преступления

Главное сегодня

Около тысячи детей эвакуировали из детских лагерей на Кубани
Вильфанд предупредил об "опасной погоде" в ряде регионов России
На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружено тело пассажира
В Пентагоне заявили о начале переброски военных в Кабул
"Школьные" выплаты получили родители 19,4 млн детей
Названы проблемы банковских вкладов и способы накопить к пенсии
Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячного пособия на детей