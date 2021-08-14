Россиянам рассказали, как уберечь банковский пароль от мошенников

Чаще всего мошенники получают возможность украсть банковские данные вследствие невнимательности или халатности жертвы. Об этом рассказал директор Центра экспертизы R-Vision Всеслав Соленик, отметив, что для защиты банковских данных нужно соблюдать все основные правила гигиены информационной безопасности.

В беседе с агентством "Прайм" эксперт напомнил, что существует несколько способов утечки данных пользователя. Это подбор пароля; ввод учетных данных на фишинговом сайте или в переписке; небрежность в хранении паролей; взлом или заражение вредоносным ПО устройства; получение пароля лично от жертвы методами социального инжиниринга.

Соленик рассказал, как придумать надежный банковский пароль. Важно, чтобы пароль был сложным, не словарным, не содержал информацию о человеке или месте, где он создан. Лучше всего, если пароль составлен из нескольких случайных слов со специально допущенными ошибками или подменой символов.

Эксперт порекомендовал не использовать один и тот же пароль на разных сервисах. А менять его нужно хотя бы раз в один-три месяца.