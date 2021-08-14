Си Цзиньпин раскрывает секреты семейного счастья

Си Цзиньпин и Пэн Лиюань познакомились в 1986 году и зарегистрировали брак в Сямыне в сентябре 1987 года. "Они не устраивали пышных свадебных торжеств, - вспоминает Ван Цзиньшуй, бывший коллега Си Цзиньпина в Сямыне. - В то время он жил в Сямыне в общежитии горкома. В день свадьбы они пригласили нас на ужин в одно из уличных заведений. После этого все отправились на чаепитие в общежитие, где жил Си Цзиньпин. Они заранее не готовились принимать гостей, и оказалось, что одной кружки не хватает. Нас было шестеро, а у них - всего две кружки для питьевой воды. Но они нашли два стакана для полоскания рта и две пиалы, и приборов всем хватило. Потом Пэн Лиюань всего за 5 юаней купила большой пакет с конфетами".

После свадьбы Си Цзиньпин и Пэн Лиюань строили собственные карьеры и часто не могли проводить время вместе, но всегда понимали, поддерживали и заботились друг о друге. Пэн Лиюань называет Си Цзиньпина прекрасным мужем и отцом. 14 августа 2004 года в одном из телеинтервью Си Цзиньпин, в то время занимавший пост секретаря парткома провинции Чжэцзян, говорил о своей семейной жизни: "У меня очень счастливая семья. И у меня, и у жены своя карьера, но мы строим семью вместе. Я звоню жене каждый день".

Свою дочь Си Цзиньпин и Пэн Лиюань назвали Минцзе. "Быть чистым перед обществом и приносить ему пользу" - этот девиз отражает их ожидания от дочери, а также стиль воспитания в их семье. Когда Си Цзиньпин работал в городе Ниндэ провинции Фуцзянь, Пэн Лиюань на попутках приезжала навестить его. "Си Цзиньпин и Пэн Лиюань - очень скромные и сдержанные люди. Они относились ко мне как к члену семьи, - вспоминает Син Чанбао, бывший коллега Си Цзиньпина. - Когда Пэн Лиюань приезжала в Ниндэ, она всегда сама выбирала все продукты и готовила для мужа. Часто и меня приглашали в гости".

В кабинете Си Цзиньпина много фотографий Пэн Лиюань. 31 декабря 2020 года председатель КНР выступал с новогодним посланием. На книжной полке за его спиной стояла 21 фотография, в том числе сразу несколько семейных: Си Цзиньпин гуляет со своим отцом Си Чжунсюнем, Си Цзиньпин вместе с женой и дочерью, Пэн Лиюань и Си Цзиньпин под руки поддерживают его мать, Си Цзиньпин и Пэн Лиюань в пекинском парке Юаньминъюань, портрет Пэн Лиюань в молодые годы.

13 февраля 2015 года вместе с женой Си Цзиньпин приехал в деревню Лянцзяхэ, где в молодости провел почти 7 лет. У входа в деревню председателя КНР встретили местные жители. Он представил им супругу на диалекте северной Шэньси: "Это моя Пои ("жена" на диалекте северной Шэньси, - ред.). Сегодня я знакомлю ее с вами". Жители радостно пожали руку Пэн Лиюань и поприветствовали ее в Лянцзяхэ.

Инспектируя в Австралии антарктическое научно-исследовательское судно "Сюэлун", Си Цзиньпин подавал Пэн Лиюань руку, помогая ей преодолевать лестницы. Во время визита в Индию Пэн Лиюань по приглашению индийской стороны присела покачаться на качелях и позвала присоединиться Си Цзинпина. Когда председатель КНР с супругой посещал фермерский дом в Коста-Рике, хозяин предложил ему попробовать десерт. Си Цзиньпин взял один кусок на двоих и попросил Пэн Лиюань разделить его пополам. Эти детали показывают, как супруги любят и заботятся друг о друге.

Си Цзиньпин говорит: "Сегодня общество быстро меняется. Людям приходится неустанно трудиться, чтобы выжить. Но в этой суете нельзя забывать о настоящих чувствах, нельзя позволять большим расстояниям и ежедневной рутине разделять вас".