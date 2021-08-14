Си Цзиньпин раскрывает секреты семейного счастья

Новости

Путин оценил идею обязательного страхования в зонах подтоплений 16:10
Россияне набрали рекордное количество кредитов наличными 16:02
Путин поблагодарил добровольцев за участие в тушении пожаров 15:39
Столкновения с националистами начались у офиса Зеленского в Киеве 15:34
В Турции разбился пожарный самолет 15:33
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,4 15:31
Зиничев попросил изменить порядок привлечения МЧС к тушению лесов 15:29
Путин поручил спасти диких животных из зон пожара 15:14
Турист из Китая перечислил лучшую уличную еду в России 15:12
Летняя погода задержится в Москве еще на неделю 15:09
Под Екатеринбургом заложили первый камень храма ЦВО 14:18
Глава Афганистана объявил о консультациях для прекращения боевых действий 13:47
Путин поговорил по телефону с многодетной семьей из Надыма 12:58
Трутнев поручил обеспечить безопасность людей, живущих возле лесов в Якутии 12:36
СК возбудил дело из-за повреждения обелиска на могиле воинов в Выборге 12:27
Мадуро одобрил подписание меморандума между властями Венесуэлы и оппозицией 12:14
Бирюков: Завершаются работы по комплексному благоустройству острова Балчуг 12:12
Пермский робот поступил на службу в Узбекистан 12:02
В Москве девушку задушили в сквере 11:56
Петр Толстой призвал продвигать русские культуру и традиции 11:52
Тренер "Монако" рассказал о степени серьезности травмы Головина 11:29
Оперштаб: В Москве выявлено 2317 новых случаев COVID-19 11:21
"Реал" готовится выйти из испанской Примеры 11:21
Талибы захватили столицу афганской провинции Логар 11:11
Утверждены правила предоставления льготных кредитов на строительство дорог 10:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
14.08.2021 15:10
Рубрика: В мире

Си Цзиньпин раскрывает секреты семейного счастья

Председатель КНР очень дорожит своей женой и детьми. "У меня очень счастливая семья. И у меня, и у жены собственные карьеры, но мы строим семью вместе", - сказал Си Цзиньпин в одном из телеинтервью. Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань вместе уже более 30 лет, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
И после тридцати с лишним лет брака супруги смотрят друг на друга с любовью и нежностью. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая И после тридцати с лишним лет брака супруги смотрят друг на друга с любовью и нежностью. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
И после тридцати с лишним лет брака супруги смотрят друг на друга с любовью и нежностью. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Си Цзиньпин и Пэн Лиюань познакомились в 1986 году и зарегистрировали брак в Сямыне в сентябре 1987 года. "Они не устраивали пышных свадебных торжеств, - вспоминает Ван Цзиньшуй, бывший коллега Си Цзиньпина в Сямыне. - В то время он жил в Сямыне в общежитии горкома. В день свадьбы они пригласили нас на ужин в одно из уличных заведений. После этого все отправились на чаепитие в общежитие, где жил Си Цзиньпин. Они заранее не готовились принимать гостей, и оказалось, что одной кружки не хватает. Нас было шестеро, а у них - всего две кружки для питьевой воды. Но они нашли два стакана для полоскания рта и две пиалы, и приборов всем хватило. Потом Пэн Лиюань всего за 5 юаней купила большой пакет с конфетами".

После свадьбы Си Цзиньпин и Пэн Лиюань строили собственные карьеры и часто не могли проводить время вместе, но всегда понимали, поддерживали и заботились друг о друге. Пэн Лиюань называет Си Цзиньпина прекрасным мужем и отцом. 14 августа 2004 года в одном из телеинтервью Си Цзиньпин, в то время занимавший пост секретаря парткома провинции Чжэцзян, говорил о своей семейной жизни: "У меня очень счастливая семья. И у меня, и у жены своя карьера, но мы строим семью вместе. Я звоню жене каждый день".

Свою дочь Си Цзиньпин и Пэн Лиюань назвали Минцзе. "Быть чистым перед обществом и приносить ему пользу" - этот девиз отражает их ожидания от дочери, а также стиль воспитания в их семье. Когда Си Цзиньпин работал в городе Ниндэ провинции Фуцзянь, Пэн Лиюань на попутках приезжала навестить его. "Си Цзиньпин и Пэн Лиюань - очень скромные и сдержанные люди. Они относились ко мне как к члену семьи, - вспоминает Син Чанбао, бывший коллега Си Цзиньпина. - Когда Пэн Лиюань приезжала в Ниндэ, она всегда сама выбирала все продукты и готовила для мужа. Часто и меня приглашали в гости".

В кабинете Си Цзиньпина много фотографий Пэн Лиюань. 31 декабря 2020 года председатель КНР выступал с новогодним посланием. На книжной полке за его спиной стояла 21 фотография, в том числе сразу несколько семейных: Си Цзиньпин гуляет со своим отцом Си Чжунсюнем, Си Цзиньпин вместе с женой и дочерью, Пэн Лиюань и Си Цзиньпин под руки поддерживают его мать, Си Цзиньпин и Пэн Лиюань в пекинском парке Юаньминъюань, портрет Пэн Лиюань в молодые годы.

13 февраля 2015 года вместе с женой Си Цзиньпин приехал в деревню Лянцзяхэ, где в молодости провел почти 7 лет. У входа в деревню председателя КНР встретили местные жители. Он представил им супругу на диалекте северной Шэньси: "Это моя Пои ("жена" на диалекте северной Шэньси, - ред.). Сегодня я знакомлю ее с вами". Жители радостно пожали руку Пэн Лиюань и поприветствовали ее в Лянцзяхэ.

Инспектируя в Австралии антарктическое научно-исследовательское судно "Сюэлун", Си Цзиньпин подавал Пэн Лиюань руку, помогая ей преодолевать лестницы. Во время визита в Индию Пэн Лиюань по приглашению индийской стороны присела покачаться на качелях и позвала присоединиться Си Цзинпина. Когда председатель КНР с супругой посещал фермерский дом в Коста-Рике, хозяин предложил ему попробовать десерт. Си Цзиньпин взял один кусок на двоих и попросил Пэн Лиюань разделить его пополам. Эти детали показывают, как супруги любят и заботятся друг о друге.

Си Цзиньпин говорит: "Сегодня общество быстро меняется. Людям приходится неустанно трудиться, чтобы выжить. Но в этой суете нельзя забывать о настоящих чувствах, нельзя позволять большим расстояниям и ежедневной рутине разделять вас".

Россия - Китай: события и комментарии В мире Восточная Азия Китай Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

После ДТП с автобусом под Владимиром завели уголовное дело
Путин поговорил по телефону с многодетной семьей из Надыма
Антонов: РФ отвергает измышления о попытках повлиять на ситуацию в США
На Кубани подтопило более 1,3 тысячи домовладений
Вильфанд предупредил об "опасной погоде" в ряде регионов России