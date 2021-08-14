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14.08.2021 15:34
Рубрика: В мире

Столкновения с националистами начались у офиса Зеленского в Киеве

Текст: Александр Саможнев

В Киеве националисты устроили потасовку с полицией возле офиса президента Владимира Зеленского. В ход пошли дымовые шашки и взрывпакеты. Стражи порядка применили слезоточивый газ, сообщает РИА Новости.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Ультраправая партия "Национальный корпус" (созданная на базе батальона "Азов" и запрещенная в России) проводит акцию протеста в центре Киева. Конфликт начался после отказа представителя организации Андрея Билецкого пройти досмотр при проходе через кордон полиции. Участники требуют "остановить репрессии против патриотов", под которыми они понимают арест членов организации в Харькове за рэкет и вымогательство, отмечает портал strana.ua.

Следствие считает, что харьковская группировка под руководством радикалов занималась вымогательством и давлением на бизнесменов более трех лет. В одном из восьми опубликованных СБУ роликов можно услышать, как члены ОПГ угрожали бизнесменам из сферы ритуальных услуг.

Кроме того, националисты выступили "против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе".

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