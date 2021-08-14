Свыше миллиона японцев эвакуировались из-за проливных дождей

Около 1,5 миллионов человек вынуждены были эвакуироваться, поскольку проливные дожди вызвали наводнения и оползни на западе Японии. Одна женщина погибла и двое местных жителей пропали без вести в субботу после того, как оползень поглотил, по меньшей мере, два дома в префектуре Нагасаки.

Реки вышли из берегов, а дожди продолжаются, нанося ущерб домам и вызывая перебои в работе транспорта. В западной части Японии, особенно на самом южном острове Кюсю, выпало рекордное количество осадков, сообщает телеканал Sky News.

Японское метеорологическое агентство распространило предупреждение о риске пятого уровня региона Кюсю на другие районы страны, включая Хиросиму.

Десятки домов по всей стране пострадали от наводнений и оползней, сообщило Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями. Прекращено движение скоростных поездов между Токио и Кюсю. Сильные дожди переместились в центральную часть острова Хонсю. Метеорологическое агентство предупредило, что грозовой фронт, вероятно, задержится над страной примерно на неделю.