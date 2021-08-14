Талибы разбили плацдарм в полусотне километров от Кабула

Представители запрещенной в РФ группировки "Талибан" в субботу днем разбили лагерь всего в 50 километрах от Кабула, сообщает AFP. На этом фоне Соединенные Штаты и другие страны изо всех сил торопятся вывезти своих граждан из афганской столицы по воздуху перед угрозой тотального нападения.

Боевики сжимают кольцо

Рано утром в субботу талибы начали многостороннее нападение на севере страны, вступив в столкновение с отрядами под руководством бывших могущественных полевых командиров. Они формально остаются союзниками правительства, но во время предыдущих раундов боевых действий в Афганистане полевые командиры часто занимали нейтральную позицию ради собственного выживания. Исмаил Хан, бывший военачальник, который пытался защитить Герат, был схвачен талибами, когда повстанцы захватили этот ключевой западный город Афганистана после двух недель тяжелых боев.

"Талибан" захватил всю провинцию Логар, задержал провинциальных чиновников и в субботу достиг района в соседней провинции Кабул, сказал Хода Ахмади, депутат из Логара. По словам Мунира Ахмада Фархада, пресс-секретаря губернатора провинции, талибы также атаковали северный город Мазари-Шариф с нескольких направлений, вызвав ожесточенные бои на его окраинах. О жертвах пока ничего не известно.

В субботу "Талибан" выпустил видео, в котором объявляется о захвате главной радиостанции в южном городе Кандагар. Она была переименована в "Голос шариата". На видео неназванный повстанец сказал, что все сотрудники присутствуют на рабочих местах и будут транслировать новости, "делать политический анализ и декламировать Коран". При этом станция больше не будет транслировать музыку. Отметим, что "Талибан" использовал мобильные радио на протяжении многих лет борьбы с американцами и правительственными войсками, но не имел станции в крупном городе с тех пор, как управлял страной с 1996 по 2001 год. Как отмечает корреспондент французского агентства, большинство встреченных на улицах жителей Кандагара были в традиционной одежде, излюбленной талибами. Мужчина на видео поздравил жителей Кандагара с победой талибов.

Боевики группировки захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана в ходе головокружительного наступления менее чем за три недели до того, как Соединенные Штаты собираются вывести свои последние войска из этой страны, что вызывает опасения по поводу взятия власти боевиками под свой полный контроль или новой гражданской войны в Афганистане. По данным из различных источников, в настоящее время исламисты контролируют от 60 до 70 процентов территории страны, не встречая сопротивления со стороны правительственных военных.

На бумаге афганская национальная армия насчитывает 180 тысяч военнослужащих. На самом деле, большинство из них - безработные афганцы, отчаянно пытающиеся заработать немного денег, чтобы прокормить свои семьи, но не желающие бороться со своими согражданами. Армия также печально известна своей коррупцией и бесхозяйственностью. Ее элитой являются отряды афганских коммандос или силы специальных операций, которые составляют лишь 7 процентов войск афганской национальной армии, но, как сообщает аналитическое издание Fair Observer, участвуют в 70 до 80 процентов боевых действий.

Десятки тысяч афганцев уже покинули свои дома, многие из них опасаются возвращения к фатальному для них правлению "Талибана", во время которого проводились публичные казни, были сведены до нуля права женщин, а апофеозом этого "руководства" стал подрыв тысячелетних статуй Будды, признанных всемирным наследием. Группировка ранее управляла Афганистаном на основании суровой версии исламского закона, в соответствии с которым все "права женщин" в основном были ограничены домом. Сейчас в Афганистане подросло новое поколение парней и девушек, которые никогда не жили под властью радикалов и получили образование в престижных университетах. Они не видят себя в жизни под режимом "Талибана". По данным Figaro, в настоящее время исход афганцев за границу только из кабульского аэропорта увеличился до 30 тысяч человек в неделю.

Между тем, как сообщают американские СМИ, бомбардировщики В-52, беспилотники Reaper и боевые корабли AC-130 все еще работают в Афганистане. В-52 атаковали Шеберган, столицу провинции Джаузджан и дом печально известного военачальника и обвиняемого военного преступника Абдула Рашида Дустума, который, по некоторым данным, уже бежал из страны.

В США вспомнили о "призраке Сайгона"

Президент Джо Байден не сомневается в своем решении вывести США из Афганистана, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в пятницу. Между тем критики этого решения проводят параллели с уходом воинского контингента США из Афганистана с "падением Сайгона", отмечая, что талибы фактически дезавуировали февральскую сделку 2020 года с Белым домом и активизировали боевые действия в стране именно после того, как глава американской администрации объявил об ускоренном выводе войск. Июльское заявление Байдена привело к новому наступлению мятежников. "Талибан", долгое время контролировавший значительную часть сельской местности Афганистана, быстро захватил столицы провинций, пограничные переходы и другую ключевую инфраструктуру.

"Талибан - это не армия Северного Вьетнама, это не так, - сказал Байден в своей речи 8 июля. - У вас не будет никаких обстоятельств, чтобы увидеть, как людей снимают с крыши посольства Соединенных Штатов из Афганистана. Это совершенно несопоставимо". Несмотря на то, что нынешний отъезд сотрудников американского посольства из Кабула пока и отнюдь не напоминает хаотичное бегство американцев, переброшенных по воздуху с крыши посольства США в Сайгоне в 1975 году, что ознаменовало окончание участия американцев в войне во Вьетнаме, он несет идентичный знак поражения, отмечают оппоненты нынешней администрации. "Все говорят об этом образе вертолета в Сайгоне, и это то, чего больше всего боится администрация Байдена, и своими собственными действиями они породили этот момент", - сказал в эфире MSNBC Мэтт Зеллер, бывший аналитик ЦРУ.

Это решение Байдена также имеет большой риск внутриполитических последствий, если Афганистан снова станет плацдармом для террористических атак против Америки, поскольку Соединенные Штаты при Буше-младшем, который намеревался извлечь очевидные выгоды в начале своего правления, вторглись в эту среднеазиатскую страну и ввязались в авантюру, стоившую 150 тысяч жизней и, как минимум, триллиона долларов, под предлогом борьбы с террором после атак 11 сентября 2001 года.

Уйти не красиво, но быстро

Высокопоставленные официальные лица администрации США неоднократно утверждали, что на их стороне поддержка общества в защите решения Байдена о выводе американских войск из Афганистана. Когда в апреле президент объявил, что выведет все американские войска из страны к 11 сентября, этот шаг поддержали 84 процента демократов, две трети независимых и более половины республиканцев, согласно опросу центра Morning Consult. Однако это мнение подверглось испытанию летом, когда наступление талибов в Афганистане произошло всего за несколько недель до 20-й годовщины терактов 11 сентября, а рейтинг президента США снизился до 50 процентов, став третьим наихудшим в новейшей американской истории после восьми месяцев правления.

Как отмечает NBC News, республиканцы в конгрессе в конце этой недели пошли в атаку, обвинив Байдена в том, что он "открыл дверь для новой террористической атаки", и ухватились за параллели с Вьетнамом. "Последние новости о дальнейшем сокращении численности нашего посольства и поспешном развертывании вооруженных сил кажутся подготовкой к падению Кабула, - заявил лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл. - Решения президента Байдена заставляют нас стремиться к еще худшему продолжению унизительного падения Сайгона в 1975 году".

Со своей стороны представители администрации Байдена обвинили бывшего президента США, республиканца Дональда Трампа в переговорах с талибами в подрыве деятельности афганского правительства и расширении прав и возможностей боевиков "Талибана". И хотя Байден сыграл небольшую роль в трудностях, вызвавших сегодняшнее насилие в Афганистане, он "увяз" в афганском "болоте", как и три его предшественника-президента, уступивших вопрос решения сложнейшего кризиса своим преемникам. Правда, в отличие от них, выбрал самый простой вариант. Решив уйти не красиво, но быстро. А там, как говорится, после нас - хоть потоп.

Прямая речь

Райан Крокер, бывший посол США в Афганистане при администрации Обамы:

- Мы практически отказались от афганского правительства не только сейчас, но и еще до начала этих переговоров [в феврале 2019 года]. Президент Байден принял это.

Телеканал NBC News:

- США продали афганскому правительству идею восстановления своей нации. Но за это платят мирные жители.

Издание Fair Observer (США):

- Поражение США и их союзников в Афганистане сейчас, кажется, разворачивается даже быстрее, чем крах Южного Вьетнама в период с 1973 по 1975 год. Общественным выводом из поражения США в Юго-Восточной Азии стал "вьетнамский синдром", отвращение к зарубежным вооруженным силам и интервенциям, которые длились десятилетиями. По мере приближения 20- й годовщины терактов 11 сентября мы должны задуматься о том, как администрация Буша использовала жажду мести американского общества, чтобы развязать эту кровавую, трагическую и совершенно бесполезную войну в Афганистане. Уроком американского опыта в этой стране должен стать новый "афганский синдром", общественное неприятие войны, которое предотвращает будущие военные нападения и вторжения США, отвергает попытки социального проектирования правительств других стран и ведет к новой приверженности миру, дипломатии и разоружению.