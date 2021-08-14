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14.08.2021 11:11
Рубрика: В мире

Талибы захватили столицу афганской провинции Логар

Текст: Александр Саможнев

Местные власти подтвердили захват движением "Талибан" (запрещено в России) города Пули-Алам - административного центра провинции Логар в 50 километрах к югу от Кабула, сообщает AFP.

Власти Афганистана заявили, что Кабул намерен продолжать борьбу с талибами

"Сейчас талибы контролируют все правительственные объекты в Пули-Аламе. В настоящее время боевые действия не ведутся", - заявил представитель совета провинции Саид Карибулла Садат.

Между тем движение контролирует практически весь юг Афганистана. Взяв в пятницу административные центры еще четырех провинций, они все ближе продвигаются к Кабулу спустя всего несколько недель после вывода американских войск.

За последние сутки они захватили второй по величине афганский город Кандагар на западе и третий город страны Герат на юге. Пал и Лашкаргах - столица южной провинции Гильменд. Власти западных государств частично либо полностью закрывают свои представительства в Афганистане, передает телеканал Euronews.

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