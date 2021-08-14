Траты россиян на услуги связи и интернет в 2021 году выросли

Россияне стали больше тратить на интернет и сотовую связь - средние чеки на эти услуги в первом полугодии выросли на 5% по сравнению с январем-июлем прошлого года. Как говорится в исследовании банка "Русский стандарт", сотовая связь в среднем обходится в 662 рубля, а интернет - в 663 рубля.

Аналитики отметили, что для многих россиян из-за удаленки стала важна бесперебойная связь, тренд остался актуальным и в этом году, так как некоторые работодатели продолжили использовать дистанционную работу.

Больше всего платят за интернет пользователи в возрастной группе 41-50 лет - в среднем это 733 рубля, а самый низкий чек у клиентов в возрасте моложе 21 года - 325 рублей. За сотовую связь самый высокий чек тоже оказался в возрастной группе от 41 до 50 лет - 729 рублей. Меньше всего тратят на связь россияне старше 61 года - в среднем это 638 рублей.

Как передает ТАСС со ссылкой на исследование, у мужчин средний чек на услуги сотовой связи и интернета существенно выше, чем у женщин. Мужчины с января по июль в среднем платили за интернет 711 рублей и 798 рублей за услуги связи. У женщин чеки составили 596 и 506 рублей соответственно.