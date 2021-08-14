Новости

Вильфанд объяснил, почему топит курорты российского юга 14.08.2021
Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227 14.08.2021
Свыше миллиона японцев эвакуировались из-за проливных дождей 14.08.2021
Траты россиян на услуги связи и интернет в 2021 году выросли 14.08.2021
Биткоин впервые с мая поднялся выше 48 тысяч долларов 14.08.2021
Количество пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 26 14.08.2021
В России разработали терминал для диагностики респираторных заболеваний 14.08.2021
Появилось видео атаки радикалов на журналиста в Киеве 14.08.2021
На Гаити подсчитывают жертвы разрушительного землетрясения 14.08.2021
Диетолог рассказала о важных правилах для любителей арбузов и дынь 14.08.2021
Жительницу Урала арестовали за попытку убийства двухлетнего сына 14.08.2021
"Челси" и "МЮ" стартовали в чемпионате с крупных побед 14.08.2021
Решетников призвал скорее начать реализацию Северного широтного хода 14.08.2021
Путин поручил наградить посмертно погибший экипаж самолета Бе-200 в Турции 14.08.2021
Мать младенца из мусорного контейнера задержана в Москве 14.08.2021
Захарова уточнила порядок выдачи визы журналистке BBC 14.08.2021
Фанаты "Спартака" вывесили оскорбительные баннеры в адрес игроков 14.08.2021
Эксперты выяснили, как россияне повышают свои доходы во время пандемии 14.08.2021
Филипп Янковский получил престижный приз за "Ивана Денисовича" 14.08.2021
В Турции рассказали подробности крушения российского пожарного самолета 14.08.2021
Фильм "Медея" получил приз молодежного жюри в Локарно 14.08.2021
Видео: Брюс Уиллис читает по-русски стих из "Брата 2" 14.08.2021
Эмма Стоун сыграет в продолжении "Круэллы" 14.08.2021
Новорожденного ребенка обнаружили в мусорном контейнере в Москве 14.08.2021
В районе Гаити произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 14.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
14.08.2021 22:39
Рубрика: Экономика

Траты россиян на услуги связи и интернет в 2021 году выросли

Текст: Евгения Думанская

Россияне стали больше тратить на интернет и сотовую связь - средние чеки на эти услуги в первом полугодии выросли на 5% по сравнению с январем-июлем прошлого года. Как говорится в исследовании банка "Русский стандарт", сотовая связь в среднем обходится в 662 рубля, а интернет - в 663 рубля.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Минсельхоз: Цены на продукты "борщевого набора" продолжат снижаться

Аналитики отметили, что для многих россиян из-за удаленки стала важна бесперебойная связь, тренд остался актуальным и в этом году, так как некоторые работодатели продолжили использовать дистанционную работу.

Больше всего платят за интернет пользователи в возрастной группе 41-50 лет - в среднем это 733 рубля, а самый низкий чек у клиентов в возрасте моложе 21 года - 325 рублей. За сотовую связь самый высокий чек тоже оказался в возрастной группе от 41 до 50 лет - 729 рублей. Меньше всего тратят на связь россияне старше 61 года - в среднем это 638 рублей.

Как передает ТАСС со ссылкой на исследование, у мужчин средний чек на услуги сотовой связи и интернета существенно выше, чем у женщин. Мужчины с января по июль в среднем платили за интернет 711 рублей и 798 рублей за услуги связи. У женщин чеки составили 596 и 506 рублей соответственно.

Экономика Отрасли Связь Экономика Товары и цены

Главное сегодня

В Темрюке и Анапе за сутки выпала годовая норма осадков
После ДТП с автобусом под Владимиром завели уголовное дело
Путин поговорил по телефону с многодетной семьей из Надыма
Антонов: РФ отвергает измышления о попытках повлиять на ситуацию в США
Вильфанд предупредил об "опасной погоде" в ряде регионов России
Названы проблемы банковских вкладов и способы накопить к пенсии
Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячного пособия на детей