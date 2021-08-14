Турист из Китая перечислил лучшую уличную еду в России

Турист из Китая рассказал о самой вкусной уличной еде, которую можно, и, по его мнению, нужно попробовать в России. Так, стоит обратить внимание на шаурму - хотя это не совсем традиционное блюдо, оно прочно укоренилось в России. Он считает, что лепешка, мясо, овощи и соусы - идеальное сочетание.

Еще одно известное в разных странах и популярное в России блюдо - плов. Его тоже рекомендуется попробовать, тем более, что существует множество разных вариантов. Не стоит обходить стороной блины. Это традиционное блюдо покорило немало туристов.

"Блины обладают ароматом свежего молока, возбуждающего аппетит, и нежным вкусом. Их обычно едят с медом, вареньем или икрой, что отражает традиционный русский колорит", - пишет пользователь платформы WeChat.

Из напитков автор посоветовал обратить внимание на квас - освежающий напиток, который не теряет популярности многие века. Сочетать квас он рекомендует с шашлыком.

"Посиделки с ледяным квасом и горячим русским шашлыком являются прекрасным способом провести летние выходные. В России мясо нарезают крупными кусками и маринуют несколько часов", - рассказал турист.

На десерт он посоветовал российское мороженое, которое отличается высоким качеством, превосходным вкусом и низкой ценой. В регионах также стоит обратить внимание на местные блюда, например, в Санкт-Петербурге блогер рекомендует полакомиться пышками, в Казани - чак-чаком, а в Туле - пряниками.