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Умерла певица Нэнси Гриффит

Новости
    14.08.2021, 17:03
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ The Original Emmylou Harris Facebook Group Фото: youtube.com/ The Original Emmylou Harris Facebook Group
Фото: youtube.com/ The Original Emmylou Harris Facebook Group

Нэнси Гриффит, важная американская кантри- и фолк-певица и автор песен, обладательница ряда премий, включая "Грэмми", умерла в Нэшвилле 13 августа на 69-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на звукозаписывающую компанию артистки.

Причина смерти не указана, но известно, что на протяжении многих лет Гриффит преследовали разного рода недуги - в частности, рак молочной, а затем щитовидной железы. Также женщина страдала от депрессий.

Нэнси Гриффит родилась 6 июля 1953 года в Техаса. Выросла в Остине. С детства увлекалась музыкой, литературой и театром. В 14 лет начала выступать в местных клубах. Окончив педагогический факультет Техасского Университета, работала учительницей младших классов, в 1977-м полностью переключилась на музыку. В 1978-м выпустила дебютный альбом - There is a Light Beyond These Woods.

Помимо "Грэмми" в номинации "Лучший альбом современного фолка", получила премии Americana Music Awards - "За новаторские жизненные достижения", и BBC Radio 2 Folk Awards - "За жизненные достижения".

В 70-80-х была замужем за певцом Эриком Тейлором, умершим в мае прошлого года от болезни печени.

Отметим, что Нэнси пользовалась популярность, главным образом - у интеллектуальной и думающей части поклонников кантри, находясь несколько в стороне от жанрового мейнстрима (вследствие чего периодически студийные боссы выражали недовольство). Кроме того Гриффит имела большой успех в Ирландии, называя страну своим вторым домом.

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