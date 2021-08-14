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Рубрика: В мире

В Белом доме обсудили эвакуацию гражданских лиц из Афганистана

Президент США Джо Байден. Фото: AFP/MANDEL NGAN Президент США Джо Байден. Фото: AFP/MANDEL NGAN
Президент США Джо Байден. Фото: AFP/MANDEL NGAN

Президент США Джо Байден провел совещание по ситуации в Афганистане. На встрече присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин и помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Фото: ADEK BERRY / AFP
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Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Уточняется, что речь шла о "продолжающихся усилиях, направленных на то, чтобы безопасным образом сократить гражданское присутствие в Афганистане", пишет ТАСС. Другие подробности не приводятся.

В пятницу американские морские пехотинцы начали прибывать в Кабул, чтобы помочь эвакуировать сотрудников посольства по мере того, как запрещенная в РФ группировка "Талибан" продолжает наступление по всему Афганистану. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, все американские батальоны будут на месте к концу выходных. Они будут поддерживать эвакуацию нескольких тысяч человек в день, как граждан США, так и Афганистана. Всего в операции будут задействованы три тысячи американских военных.

Напомним, в апреле Байден объявил о завершении операции США в Афганистане и о выводе войск. На этом фоне в республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что "Талибан" нарастил темпы наступления на ряде направлений.

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