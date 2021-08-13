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13.08.2021 23:40
Рубрика: В мире

В Пентагоне заявили о начале переброски военных в Кабул

Текст: Максим Макарычев
Американские морские пехотинцы начали прибывать в Кабул в пятницу, чтобы помочь эвакуировать сотрудников посольства по мере того, как запрещенная в РФ группировка "Талибан" продолжила свое наступление по всему Афганистану. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Ожидается, что все американские батальоны будут на месте к концу выходных и окажутся способными поддерживать эвакуацию нескольких тысяч человек в день, как граждан США, так и Афганистана. Всего в операции по эвакуации должны быть задействованы три тысячи американских военных.

Фото: Paula Bronstein/Getty Images
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Тем временем госдепартамент дал указание сотрудникам в Кабуле начать уничтожение "секретных материалов", включая предметы с логотипами посольств или американским флагом. Представитель госдепа сообщил CNN, что предоставление персоналу контейнеров для сжигания документов является "стандартной оперативной процедурой" для "сокращения объема работ".

Боевики "Талибана" захватили Кандагар, второй по численности населения город в стране, а также третий по величине город Герат, сообщил в пятницу NBC News со ссылкой на представителя талибов и местных афганских официальных лиц. К настоящему времени повстанцы захватили по крайней мере половину из 34 столиц провинций Афганистана, взяв под контроль примерно две трети страны и окружив Кабул.

Между тем

Британское правительство также объявило о начале своей операции по эвакуации британских граждан и других лиц, имеющих право на переезд в Великобританию. Шестьсот военнослужащих начали развертывание для поддержки эвакуации в рамках операции "Питтинг", а официальные лица также будут направлены для ускорения обработки виз и других документов из Афганистана, согласно заявлению правительства. При необходимости будут использоваться самолеты Королевских ВВС (RAF). Лондон призвал всех британских граждан немедленно покинуть страну в связи с ухудшением ситуации с безопасностью, предоставив в случае необходимости проездные документы и ссуды.

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