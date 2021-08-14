В каких случаях "коммуналку" должно оплачивать государство

Некоторым категориям россиян полагается помощь от государства в оплате коммунальных услуг. Об этом в беседе с агентством "Прайм" напомнил генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко.

Так, например, если доход на одного члена семьи меньше установленного регионом минимума, то власти должны субсидировать расходы на ЖКХ. Претендовать на субсидию также могут ветераны ВОВ, участники боевых действий, инвалиды, ветераны труда и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

По словам эксперта, размер и порядок предоставления таких субсидий может варьироваться в зависимости от региона, но, как правило, получить компенсацию несложно.

Помощь от государства можно получить и в оплате сборов на капитальный ремонт. "Так, если вы живете в муниципальном жилье, то капитальный ремонт должны оплачивать местные органы власти", - объяснил Минко.

Кроме того, бывают случаи, когда первую квартиру в доме приватизируют после его включения в программу капремонта. В этом случае ремонтные работы должны оплачиваться теми органами власти, в чьем подчинении находился дом, заключил эксперт.