В Минобороны РФ подтвердили гибель 8 человек на борту Бе-200 в Турции

По данным "Интерфакса", самолет-амфибия Бе-200, разбившийся в Турции, был передан военным летом 2020 года.

Напомним, в июле этого года Минобороны РФ сообщило об отправке в Турцию самолета-амфибии Бе-200 для помощи в тушении лесных пожаров. Отмечалось, что выделен Бе-200 из состава морской авиации Военно-морского флота России.

Бе-200 - многоцелевой самолет-амфибия. Основное предназначение - пожаротушение, оказание экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиск и спасение на воде, санитарные и грузовые перевозки, а также мониторинг окружающей среды.

Бе-200Ч может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков осуществляется за 14 секунд на скорости 150-190 км/ч при глиссировании по водной поверхности. На одной заправке топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.