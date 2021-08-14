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14.08.2021 17:28
Рубрика: Экономика

В Минобороны РФ подтвердили гибель 8 человек на борту Бе-200 в Турции

Текст: Иван Петров
При крушении самолета-амфибии Бе-200, участвовавшего в тушении лесных пожаров в Турции, погибли все 8 человек, находившиеся на борту. Об этом в субботу сообщили в министерстве обороны России. Ранее в военном ведомстве (разбившийся самолет принадлежал Минобороны РФ) сообщили, что на борту самолета были 5 российских военнослужащих и трое турецких граждан.
Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

По данным "Интерфакса", самолет-амфибия Бе-200, разбившийся в Турции, был передан военным летом 2020 года.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
В Турции разбился пожарный самолет

Напомним, в июле этого года Минобороны РФ сообщило об отправке в Турцию самолета-амфибии Бе-200 для помощи в тушении лесных пожаров. Отмечалось, что выделен Бе-200 из состава морской авиации Военно-морского флота России.

Бе-200 - многоцелевой самолет-амфибия. Основное предназначение - пожаротушение, оказание экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиск и спасение на воде, санитарные и грузовые перевозки, а также мониторинг окружающей среды.

Бе-200Ч может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков осуществляется за 14 секунд на скорости 150-190 км/ч при глиссировании по водной поверхности. На одной заправке топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

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