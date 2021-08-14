В НАСА не согласились с обвинениями в сверлении дыры в "Союзе"

Представители НАСА отвергли озвученные днем ранее обвинения в причастности к появлению дыры в бытовом отсеке корабля "Союз". Ранее с такой информацией выступил информированный источник в российской космической отрасли. Он указал, что отверстие появилось именно во время полета, а не до запуска, и что американские астронавты, в отличие от российских, отказались пройти проверку на полиграфе по этому поводу.

"Члены экипажа от НАСА выполняют свои миссии профессионально и честно… Я поддерживаю Серину и ее профессиональное поведение, и я не нахожу это обвинение заслуживающим доверия", - передает РИА Новости комментарий Кэти Лидерс, помощника главы НАСА по пилотируемым полетам.

Своей версии происхождения дыры в бытовом отcеке она предложить не смогла, как и не прокомментировала отказ астронавтов от проверки на полиграфе.