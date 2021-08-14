В России разработали терминал для диагностики респираторных заболеваний

Российские ученые разработали терминал, способный быстро и бесконтактно диагностировать респираторные заболевания, сообщила платформа Национальной технологической инициативы (НТИ).

Терминал назвали "Нейроникс". Сначала он, если это требуется, идентифицирует человека с помощью функции распознавания лиц, потом измеряет температуру, и, если она превышает установленный порог, запрещает доступ в помещение. После терминал просит посетителя покашлять, обрабатывает аудиоданные и получает ответ в течение минуты.

На основании этих данных прибор сообщает пользователю, разрешен ли ему доступ в помещение. Также у него имеется режим "Телемедицина", позволяющий при необходимости связаться с врачом-пульмонологом.

Как передает RT со ссылкой на сообщение НТИ, "Нейроникс" проводит диагностику быстро, что позволяет использовать его в общественных местах, например, МФЦ. Затраты на первый пилотный проект не превысили миллион рублей, а сейчас идет разработка облачной инфраструктуры для взаимодействия с группой терминалов.

Из-за пандемии коронавируса действуют различные ограничения для посещения общественных мест. В частности, рекомендуется обязательное использование средств индивидуальной защиты.