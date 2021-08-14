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Рубрика: В мире

В США из-за нехватки медперсонала в больницах задействуют Нацгвардию

Власти американского штата Орегон решили привлечь 500 солдат Национальной гвардии в связи с нехваткой медперсонала на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

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По данным ТАСС, с начала июля число ежедневных случаев SARS-CoV-2 выросло со 120 до 2 300. Таких цифр не было в регионе даже в конце прошлого года во время очередной волны COVID-19. Резкое ухудшение эпидситуации связано с распространением "дельта"-штамма.

"Чтобы оказать поддержку нашим больницам, переполненным пациентами, я мобилизую для начала 500 служащих Национальной гвардии", - заявила Кейт Браун, губернатор штата Орегон. И добавила, что при необходимости число военных быть увеличено до полутора тысяч.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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