Новости

Филипп Янковский получил престижный приз за "Ивана Денисовича" 17:49
В Турции рассказали подробности крушения российского пожарного самолета 17:44
Фильм "Медея" получил приз молодежного жюри в Локарно 17:41
Видео: Брюс Уиллис читает по-русски стих из "Брата 2" 17:37
Эмма Стоун сыграет в продолжении "Круэллы" 17:27
Новорожденного ребенка обнаружили в мусорном контейнере в Москве 17:23
В районе Гаити произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 17:15
Трутнев: В ДФО еще год можно будет ввозить автомобили без "ЭРА-ГЛОНАСС" 17:09
Умерла певица Нэнси Гриффит 17:03
Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Уралом" 16:44
Путин оценил идею обязательного страхования в зонах подтоплений 16:10
Россияне набрали рекордное количество кредитов наличными 16:02
Путин поблагодарил добровольцев за участие в тушении пожаров 15:39
Столкновения с националистами начались у офиса Зеленского в Киеве 15:34
В Турции разбился пожарный самолет 15:33
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,4 15:31
Зиничев попросил изменить порядок привлечения МЧС к тушению лесов 15:29
Путин поручил спасти диких животных из зон пожара 15:14
Турист из Китая перечислил лучшую уличную еду в России 15:12
Летняя погода задержится в Москве еще на неделю 15:09
Под Екатеринбургом заложили первый камень храма ЦВО 14:18
Глава Афганистана объявил о консультациях для прекращения боевых действий 13:47
Путин поговорил по телефону с многодетной семьей из Надыма 12:58
Трутнев поручил обеспечить безопасность людей, живущих возле лесов в Якутии 12:36
СК возбудил дело из-за повреждения обелиска на могиле воинов в Выборге 12:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
14.08.2021 17:44
Рубрика: Происшествия

В Турции рассказали подробности крушения российского пожарного самолета

Текст: Александр Саможнев
Фото: Demiroren News Agency (DHA) / AFP Фото: Demiroren News Agency (DHA) / AFP
Фото: Demiroren News Agency (DHA) / AFP

Выживших в катастрофе с пожарным самолетом Бе-200, арендованным у России для тушения пожаров на юге Турции, нет, сообщает телеканал NTV.

По предварительным данным, машина не смогла набрать нужную высоту после забора воды и врезалась в скалы в гористом регионе Бертиз. Это был один из пожарных самолетов, прикрепленных к Управлению лесного хозяйства и задействованных в провинции Мугла.

Фото: AP Photo/Andreas Alexopoulos
Ростех опроверг данные о повреждении двигателя пожарного Бе-200 в Греции

Пожар начался после того, как молния ударила в деревья, пояснил губернатор города Кахраманмараш Омер Фарук Коскун "Мы направили в этот район самолет, но некоторое время назад связь с ним была потеряна, и он разбился. Несколько спасательных подразделений направлены на место крушения", - уточнил он.

На борту машины находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции. К месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России. Посольство РФ в Анкаре выясняет обстоятельства трагедии, передает РИА Новости.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы В мире Ближний Восток Турция Авиакатастрофы

Главное сегодня

В Темрюке и Анапе за сутки выпала годовая норма осадков
После ДТП с автобусом под Владимиром завели уголовное дело
Путин поговорил по телефону с многодетной семьей из Надыма
Антонов: РФ отвергает измышления о попытках повлиять на ситуацию в США
Вильфанд предупредил об "опасной погоде" в ряде регионов России
Верховный суд объяснил, как вручать повестки инвалидам
В карте спасения в ДТП опишут все автомобили и способы помощи водителям