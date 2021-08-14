В Турции рассказали подробности крушения российского пожарного самолета

Выживших в катастрофе с пожарным самолетом Бе-200, арендованным у России для тушения пожаров на юге Турции, нет, сообщает телеканал NTV.

По предварительным данным, машина не смогла набрать нужную высоту после забора воды и врезалась в скалы в гористом регионе Бертиз. Это был один из пожарных самолетов, прикрепленных к Управлению лесного хозяйства и задействованных в провинции Мугла.

Пожар начался после того, как молния ударила в деревья, пояснил губернатор города Кахраманмараш Омер Фарук Коскун "Мы направили в этот район самолет, но некоторое время назад связь с ним была потеряна, и он разбился. Несколько спасательных подразделений направлены на место крушения", - уточнил он.

На борту машины находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции. К месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России. Посольство РФ в Анкаре выясняет обстоятельства трагедии, передает РИА Новости.