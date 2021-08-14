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Рубрика: Общество

Врач рассказала о пользе трех известных "вредных" продуктов

Текст: Оксана Грибанова

Приводит к гиперстимуляции нервной системы, выводит кальций, обезвоживает. Все это можно услышать о кофе, и риски действительно есть. Однако отказывать себе в богатом антиоксидантами бодрящем напитке не стоит, если нет серьезных противопоказаний. Важно не допускать избытка кофе в рационе, отметила врач-эндокринолог, диетолог Елена Маслова в беседе с агентством "Прайм".

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Не стоит отказываться и от сливочного масла, несмотря на его высокую калорийность. Продукт нельзя назвать вредным, так как это источник определенных жирорастворимых витаминов. Но злоупотреблять им чревато проблемами для организма. Похожая история и с салом, в составе которого есть жирорастворимые витамины, важные микроэлементы.

"Ограниченное потребление такого продукта не является катастрофой", - отметила диетолог, добавив, что продукт вполне допустим в рационе, если "не выходить за рамки потребляемых в сутки подобных жиров и холестерина".

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