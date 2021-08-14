Захарова уточнила порядок выдачи визы журналистке BBC

Журналистка телерадиокорпорации BBC Сара Рейнсфорд получит визу в Россию, как только Британия выдаст визу российскому корреспонденту, пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Дадут визу российскому корреспонденту - дадут и Саре. Ровно это мы и предлагали, призывая Лондон разблокировать для журналистов визовый тупик", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Решение о непродлении визы корреспонденту BBC Саре Рейнсфорд стало исключительно ответной мерой, уточнила дипломат. "Подчеркну еще раз: российская мера (в отличие от британской инициативы) исключительно ответная. Ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет", - указала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что британские представители попытались увязать ситуацию с Рейнсфорд с "усугублением ситуации со свободой СМИ в России". "Вынуждены констатировать, что эти заявления являются ложными", - заключила Захарова.

Ранее появились сообщения о том, что Россия не продлевает визу корреспондентке BBC в Москве Саре Рейнсфорд в качестве ответного шага на действия Великобритании, дискриминирующей российские СМИ. Виза журналистки не была продлена, и ей придется уехать до 31 августа, передает РИА Новости.