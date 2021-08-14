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14.08.2021 15:29
Рубрика: Происшествия

Зиничев попросил изменить порядок привлечения МЧС к тушению лесов

Текст: Галина Мисливская

Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев попросил президента РФ Владимира Путина разрешить ведомству подключаться к тушению лесов даже в тех случаях, когда нет угрозы для населенных пунктов.

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"Просим вас рассмотреть вопрос (поскольку это потребует внесения изменений в законодательную базу) о возможности привлечения сил и средств МЧС для работе в лесах при объявлении федерального уровня реагирования", - сказал Зиничев на совещании, посвященном ликвидации последствий пожаров и подтоплений в ряде регионов страны.

"Сейчас мы этом можем делать только в случае угрозы населенным пунктам", - пояснил он.

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