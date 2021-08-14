Зиничев попросил изменить порядок привлечения МЧС к тушению лесов

Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев попросил президента РФ Владимира Путина разрешить ведомству подключаться к тушению лесов даже в тех случаях, когда нет угрозы для населенных пунктов.

"Просим вас рассмотреть вопрос (поскольку это потребует внесения изменений в законодательную базу) о возможности привлечения сил и средств МЧС для работе в лесах при объявлении федерального уровня реагирования", - сказал Зиничев на совещании, посвященном ликвидации последствий пожаров и подтоплений в ряде регионов страны.

"Сейчас мы этом можем делать только в случае угрозы населенным пунктам", - пояснил он.