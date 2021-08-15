Администрация США не обеспечила вывоз афганцев из аэропорта Кабула

Высокопоставленные военные чиновники США заявили, что международный аэропорт Кабула закрыт для коммерческих рейсов в связи с продолжающейся эвакуацией дипперсонала и военных. При этом силы НАТО подключились к работам по эвакуации дипломатического персонала из аэропорта Кабула.

Как отмечают эксперты, приостановка коммерческих рейсов перекрывает один из последних каналов вывоза из страны для афганцев, опасающихся правления запрещенной в РФ группировки "Талибан". Официальные лица говорили на условиях анонимности с Associated Press, чтобы обсудить текущие операции. "Талибан" захватил большую часть страны за считанные дни и в воскресенье ворвался в столицу.

Как отмечают репортеры, сцены хаоса разыгрались в аэропорту Кабула в воскресенье, когда афганцы бросились вылетать из страны последними рейсами. На видео, распространяемых в интернете, видно, как персонал аэропорта буквально борется с толпой местных жителей, которые пытаются войти в самолет прямо на взлетной полосе, в то время как мужчина с травмированной ногой лежит на земле. На заднем плане приземляется самолет ВВС США.

Как ранее сообщала "РГ", эта категория лиц, как и афганские государственные служащие, могут стать мишенью для талибов после ухода сил коалиции. Военные ветераны и отставные американские дипломаты делают все возможное, чтобы попытаться спасти своих афганских друзей, которые, пока что безрезультатно ожидают эвакуации, либо чьи заявки на получение специальной иммиграционной визы остаются вне поля зрения госдепа из-за бюрократической неопределенности. Лишь в субботу государственный департамент в срочном порядке запросил помощь у гуманитарных групп, чтобы помочь идентифицировать афганцев, которые помогали США и другим иностранным государствам во время войны, которых необходимо эвакуировать. Имена "уязвимых в случае прихода" в Кабул афганцев, а также журналистов и правозащитников будут добавлены в список, составленный специальной общегосударственной координационной группой, сообщило агентство Reuters.

Однако гуманитарные группы требуют большего. "Администрации Байдена был не нужен список соискателей афганской специальной визы, - сказал Адам Бейтс, политический советник Международного проекта помощи беженцам. - Правительство уже знает, кто они, и их всех следует немедленно эвакуировать в безопасное место". Он и другие правозащитники выразили тревогу по поводу того, сколько времени понадобилось администрации, чтобы серьезно отнестись к этому вопросу.