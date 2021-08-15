Афганцы опасаются возвращения к жестокому правлению талибов

Афганцы, которые помнят жестокое правление запрещенной в РФ группировки "Талибан", и те из них, кто жил в районах, контролируемых исламскими боевиками в последние годы, с растущим чувством страха наблюдают, как повстанцы взяли контроль над Кабулом и захватили всю страну.

Правительственные учреждения, магазины и школы закрыты. В районах, недавно захваченных талибами, многие жители либо укрылись в своих домах, либо направились в Кабул - опоздали.

Как сообщает Associated Press, в Афганистане наблюдаются признаки возврата к суровой версии исламского правления, при котором афганцы жили с 1996 по 2001 год.

Многие местные жители уверены, что "Талибан" отменит накопленные за эти два десятилетия достижения с точки зрения прав женщин и этнических меньшинств, ограничит работу журналистов и сотрудников неправительственных организаций. Целое поколение афганцев выросло в надежде на построение современного государства. Теперь эти мечты, похоже, уже рассеиваются после молниеносного вступления талибов в столицу, констатируют наблюдатели.

Когда повстанцы достигли Кабула рано утром в воскресенье, молодые афганцы помчались домой, чтобы сменить джинсы и футболки на традиционную исламскую одежду. В столице закрылись лавки, кинотеатры, государственные и общественные учреждения. Многие местные жители затаились, ожидая, какой порядок установят талибы.

Представители группировки заявили, что в Афганистане "женщины смогут получать образование и работать, а журналисты - критиковать происходящее". По словам представителя "Талибана" Сухаля Шахина, женщинам придется носить хиджаб, но им при этом будет разрешено покидать свои дома без сопровождения.

Сами же местные жители слабо верят в эти обещания. В воскресенье на улицах Герата, третьего по величине города страны, практически не было женщин. Одна из собеседниц АР сообщила, что планировала начать в этом году обучение на степень магистра в Гератском университете, где женщины составляют более половины студентов. Теперь она уверена, что будет лишена возможности выйти из дома.

Талибы тем временем призывают афганцев оставаться в стране и обещают создать "безопасную среду" для бизнеса, посольств, иностранных и местных благотворительных организаций. Но на деле некоторые из их действий свидетельствуют о другом. В прошлом месяце, после захвата района Малистан в южной провинции Газни, боевики "Талибана" ходили от двери к двери каждого дома в поисках людей, которые работали с правительством.

После захвата Герата радикалы провели по улицам двух предполагаемых воров с измазанными сажей лицами. Это считается предупреждением, так как известно, что талибы забивают камнями подозреваемых в прелюбодеянии и проводят публичные казни в соответствии со своей суровой версией исламского закона.

Во время правления до 2001 года талибы запрещали женщинам работать вне дома и посещать школу. Женщинам требовалось носить паранджу, и каждый раз, когда они выходили на улицу, их должен был сопровождать родственник-мужчина.

"Разрыв между официальными заявлениями талибов о правах и ограничительной позицией, занятой официальными лицами талибов на местах, указывает на то, что они далеки от внутреннего консенсуса в отношении своей собственной политики", - говорится в отчете Human Rights Watch из Нью-Йорка, обнародованного в прошлом году. Однако, как отмечают эксперты, есть один вопрос, по которому они, похоже, пришли к консенсусу - это нетерпимость к инакомыслию. В пятницу талибы захватили радиостанцию ​​в южном городе Кандагаре и переименовали ее в "Голос шариата". Станция больше не будет транслировать музыку, что ранее было запрещено в регионах, находящихся под контролем талибов. "Талибан" также закрыл радиостанцию ​​в южной провинции Гильменд, которая передавала женские программы.

По информации Reuters, боевики группировки вошли в офис банка Азизи в Кандагаре и приказали девяти работающим там женщинам немедленно покинуть рабочие места. Радикалы сопроводили их по домам и велели не возвращаться на работу. Они объяснили женщинам, что теперь их рабочие места займут мужчины.

Страх в отношении политики новых властей особенно высок среди этнического меньшинства хазарейцев, мусульман-шиитов, преследуемых талибами и добившихся значительных успехов в образовании и социальном статусе за последние два десятилетия.

В последние годы суннитские экстремисты из местного филиала ИГ (группировка запрещена в РФ) совершили волну потрясших страну атак, направленных против хазарейцев. В прошлом году в результате нападения на родильный дом погибли 24 человека, включая матерей и их новорожденных детей.

"Талибан" осуждает такие нападения и ведет войну за территории с местным филиалом ИГ. Как отмечают эксперты, пока неясно, как лидеры талибов после прихода к власти намерены расправится с этой террористической группировкой, в которую входят некоторые бывшие боевики "Талибана".