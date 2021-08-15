Астрономы заметили новый шлейф метеорного потока Персеиды

У метеорного потока Персеиды появился "шлейф 2021 года", рассказал астроном Александр Якушечкин. По всему миру наблюдалась необычайная активность в ночь на 14 августа.

Метеорный поток Персеиды образуется во время прохождения Земли через пылевые частицы кометы Свифта-Туттля. Они сгорают в атмосфере, создавая эффект "звездного дождя".

В этом году, как рассказал Якушечкин, астрономы по всему миру заметили небывалую активность Персеиды после традиционного пика 13 августа.

Утром 14 августа о всплеске метеорной активности сообщили японские специалисты, потом стали поступать отчеты о наблюдениях астрономов из США и Канады. Якушечкин добавил, что система камер AllSky на Аляске зафиксировала активность 900-1100 метеоров ночью на 14 августа, а предварительные оценки следующей ночи показывают активность потока примерно 130. В предыдущие годы она в этот же период составляла 40-45.

"Таким образом, сейчас совершено открытие нового, неизвестного до сих пор, шлейфа метеорного потока Персеиды, то есть всплеска активности уже после традиционного времени пика с 12 на 13 августа. В будущем он может получить название "Шлейф 2021 года", по аналогии с другими известными шлейфами", - рассказал астроном в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что Персеиды привлекают внимание многих наблюдателей во всем мире, которые с 11 по 13 августа наслаждаются астрономическим зрелищем в разных уголках планеты. При максимальной активности можно увидеть до ста метеоров в час.