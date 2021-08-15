Байден поручил Блинкену добиться политического урегулирования в Афганистане

Президент США Байден поручил госсекретарю Блинкену добиться политического урегулирования ситуации в Афганистане. Главе американского дипломатического ведомства также поручено поддержать президента Ашрафа Гани и других афганских лидеров в условиях беспорядков в стране и регионе. А послу США в Афганистане Трейси Джейкобсон - следить за перемещением афганских соискателей специальной иммиграционной визы и других афганских союзников.

Байден также сказал, что он приказал вооруженным силам США и разведывательному сообществу сохранять способность противостоять "будущим террористическим угрозам из Афганистана". Как отмечает издание Politico, Байден не продемонстрировал никаких признаков отказа от своего решения вывести все войска и значительную часть дипломатического корпуса из Афганистана, вновь заявив о своей решимости покинуть страну в заявлении, опубликованном в субботу. Вместо этого, глава Белого дома, который в настоящее время находится в Кэмп-Дэвиде, опять раскритиковал действия своего предшественника, бывшего президента Дональда Трампа в части разрешения афганского кризиса.

Тем временем сотрудники посольства США в Кабуле быстро эвакуируются в международный аэропорт, поскольку талибы приближаются к столице, сообщил источник издания. По словам собеседника, вечером в субботу, некоторые из сотрудников уже прибыли в аэропорт под защитой американских войск перед вероятным натиском мятежников.