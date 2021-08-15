Байден: США развернут 5 тысяч военных для эвакуации дипломатов из Афганистана

США развернут в Афганистане пять тысяч военных для обеспечения безопасной эвакуации дипломатов, а также помогавших американским военнослужащим афганцев и тех, кто находится под риском из-за продвижения запрещенного в РФ движения "Талибан". Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении президента Джо Байдена.

Отмечается, что решение о развертывании такого количества военнослужащих хозяин Белого дома принял, исходя из рекомендаций дипломатических, военных и разведывательных команд. По словам Байдена, представителей "Талибана" в Дохе предупредили, что любые их действия, которые поставят под угрозу персонал США или миссию, "получат быструю и сильную военную реакцию", пишет ТАСС.

Байден также объяснил причину вывода войск США к концу августа. Президент указал, что встал выбор между уходом из страны или перспективой возобновления боевых действий.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби пояснил, что в Кабуле уже находится тысяча военнослужащих США. Ранее была согласована отправка трех тысяч военных, "и президент одобрил рекомендации минобороны перевести в батальон 82-й воздушно-десантной дивизии еще тысячу военных", - отметил Кирби.

Напомним, в апреле Байден объявил о завершении операции США в Афганистане и о выводе войск. После этого движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. Под контролем талибов находится уже большая часть территории Афганистана.