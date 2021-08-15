ФАС начала проверять цены на продукты у крупнейших ретейлеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит антикартельные проверки Х5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" ("Магнит"). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной стали жалобы граждан. Кроме того, ФАС намерена предотвратить необоснованное повышение цен социально значимых товаров.

Если факт антиконкурентного сговора подтвердится, компаниям грозит оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей. Таким образом, штрафы могут составить 600 млрд рублей.

4 трлн рублей составляет оборот компаний, которые попали под подозрение в создании картеля

Все три компании заявили о своей готовности сотрудничать с ФАС. Впрочем, рядовые сотрудники были не слишком рады визиту контролеров - охрана бизнес-центра, где находится офис АО "Тандер", не пустила их в здание. Антимонопольщики получили доступ к документам только после того, как составили протокол о препятствовании проверке.

При проверке ООО "Лента" инспекторам пришлось ждать представителей компании более двух часов. Проверка в Х5 Group прошла в штатном режиме, добавили в ФАС.

Эксперты отмечают, что говорить о картельном сговоре сетей нельзя. Так, председатель правления, президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов заявил "Российской газете", что торговля может устанавливать практически любые цены.

"В условиях конкуренции человек "голосует" кошельком. Если его устраивают более высокие цены, он идет в определенные магазины. В России абсолютно конкурентная среда - есть рынки, ярмарки, "ноунейм"-магазины, региональная розница. В одном ценовом сегменте ценники примерно одинаковы и говорить о каком-то сговоре точно не приходится. К тому же если у ретейлера есть возможность снизить цены, он это сделает в рамках конкуренции. То, что цены остаются на одном уровне, это и говорит о рыночной цене", - отметил эксперт.

Карпов также призвал перестать мыслить советскими представлениями о продавцах как о спекулянтах ("купил-продал"). "Сейчас это называется "коммерция", "бизнес". Слово спекуляция осталось в Уголовном кодексе лишь в отношении финансовых рынков", - напомнил глава Российской ассоциации экспертов рынка ретейла.

При этом Карпов отметил, что одномоментные повышения цен на определенные товары в сетях действительно возможны, но говорить о сговоре даже в этом случае нельзя.

"У сетей нет желания поднимать цены по первому желанию поставщика, все они оттягивают этот момент до самого последнего момента, когда уже деваться некуда. Если иногда складывается ощущение, что цены в разных магазинах меняются в один момент, то только потому, что все ждут, мониторят конкурентов - если у других сетей цены ниже, никто не будет спешить поднимать цены, а будет ждать общего тренда на рынке", - пояснил эксперт.

Говоря о действиях ФАС, он отметил, что визит в четыре-пять сетей позволяет "проверить чуть ли не полрынка страны - это проще, чем контролировать работу сотен тысяч производителей".

Торговые сети, попавшие под подозрения, занимают более 20% розничного рынка продуктов питания

Руководитель бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ) Валерий Алексеев с представителем интересов ретейлеров не согласен. По его словам, начало антикартельного расследования на рынке ретейла абсолютно оправданно - ФАС не имеет права пропускать сигналы о росте цен на продукты. Однако обвинять сетевиков не торопится и он.

"Причины роста могут быть разные, и если за скачком цены не стоит криминальная договоренность продавцов, ФАС необходимо будет продолжить изучать всю цепочку поставок. От поля до полки цена постоянно возрастает, транспортные расходы, по нашим предыдущим исследованиям, составляют до 30% стоимости. Так что пока рано говорить о реальности оснований и кого-то обвинять", - отметил Алексеев в разговоре с корреспондентом "РГ".

По его словам, действия ФАС позволят улучшить бизнес-климат в России, поскольку направлены на защиту конкуренции.

"Если все было честно, то никакого давления в рамках антимонопольного расследования оказать невозможно. По правде говоря, расследование картелей - одни из самых сложных видов расследований. Даже если есть множественные улики, доказать что-либо - высший пилотаж антимонопольной деятельности. Так что угрозы бизнес-климату - скорее надуманная пиар-кампания", - пояснил Алексеев.

В свою очередь в "Руспродсоюзе" отмечают, что наценки торговых сетей и розничное ценообразование на группы товаров зачастую вызывают вопросы. При этом в ассоциации отмечают, что говорить о наличии сговора на рынке пока рано - решающее слово будет за ФАС.

"По многим категориям товаров на рынке существуют объективные предпосылки к удорожанию (рост доллара, стоимости сырья, логистики). Доходность переработчиков - членов Руспродсоюза находится под давлением с двух сторон - себестоимость растет, а сети не согласуют изменение цен поставки", - пояснил зампред правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов.