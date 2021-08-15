Новости

СМИ: Пока не удается согласовать условия передачи власти в Афганистане 15:21
Сотни заключенных бежали из афганской тюрьмы 15:12
СМИ: Президент Афганистана подал в отставку 14:26
Слуцкий: Важно не допустить приближения террористов к границам РФ 14:08
Электромагнитная пушка из фантастики поступила в продажу 14:05
Умерла итальянская актриса Пьера Дельи Эспости 14:03
Умер актер Джанфранко Д'Анджело 13:57
Инфекционист рассказал, когда появятся новые штаммы коронавируса 13:56
"Талибан" объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 13:37
Умер советский актер Вагиф Алиев 13:36
На Камчатке спасатели подняли со дна озера тело четвертого погибшего 13:28
СМИ: Президент Афганистана в ближайшие часы сложит с себя полномочия 13:03
Премьер-министр Гаити объявил чрезвычайное положение в стране 12:47
Россия не планирует эвакуацию дипломатов из Кабула 12:29
Захарова: Мир с ужасом следит за результатами эксперимента США в Афганистане 12:08
Россияне рассказали, какие направления открыли для туризма в пандемию 11:39
В Кабуле пытаются безуспешно эвакуировать афганских переводчиков 11:33
Оперштаб: В Москве выявлено 1 954 новых случая COVID-19 11:24
Акинфеев повторил рекорд Игнашевича в чемпионате России 10:20
Медведев сыграет в финале турнира в Торонто с Опелкой 09:27
Россиянам рассказали, как проверить правильность начисления пенсии 08:19
Рогозин: "Роскосмос" не обвиняет астронавта из-за дыры в "Союзе" 07:33
Компания "Витязь-Аэро" приостановила перевозки туристов на Камчатке 07:24
Юрист назвал запретные фразы в телефонном разговоре с неизвестными 06:52
Маск заявил о возможности высадки астронавтов на Луну до 2024 года 06:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
15.08.2021 13:56
Рубрика: Общество

Инфекционист рассказал, когда появятся новые штаммы коронавируса

Текст: Матвей Линник

Новые мутации коронавируса могут появиться осенью. Об этом радио Sputnik рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
Роспотребнадзор: Пока не требуется менять состав вакцин из-за новых штаммов

"Основные мутации коронавируса происходят осенью. После появления новой мутации, для того, чтобы она "подняла голову" и вызвала всплеск заболеваемости, должно пройти время. После мутации это где-то 4-5 месяцев", - сказал он.

По прогнозу специалиста, ситуация с коронавирусом в России стабилизируется к декабрю, а весной следующего года все будет зависеть от нового штамма.

Тимаков напомнил, что защититься от инфекции можно только с помощью вакцинации. Для того, чтобы избежать заражения в сентябре, врач посоветовал сделать прививку уже сейчас.

В России массовая вакцинация началась в январе. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что все вакцины отечественного производства эффективны против известных штаммов коронавируса, и менять их состав пока не требуется.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Россия не планирует эвакуацию дипломатов из Кабула
Умер легендарный немецкий футболист Герд Мюллер
Пушков назвал "провалом" стратегию США по Ближнему и Среднему Востоку
Россиянам рассказали, как проверить правильность начисления пенсии
Светосигнальные балки машин ДПС могут оснастить функцией видеонаблюдения
Круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, будет расширен
Нужны ли уроки финансовой грамотности