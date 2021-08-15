Инфекционист рассказал, когда появятся новые штаммы коронавируса

Новые мутации коронавируса могут появиться осенью. Об этом радио Sputnik рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Основные мутации коронавируса происходят осенью. После появления новой мутации, для того, чтобы она "подняла голову" и вызвала всплеск заболеваемости, должно пройти время. После мутации это где-то 4-5 месяцев", - сказал он.

По прогнозу специалиста, ситуация с коронавирусом в России стабилизируется к декабрю, а весной следующего года все будет зависеть от нового штамма.

Тимаков напомнил, что защититься от инфекции можно только с помощью вакцинации. Для того, чтобы избежать заражения в сентябре, врач посоветовал сделать прививку уже сейчас.

В России массовая вакцинация началась в январе. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что все вакцины отечественного производства эффективны против известных штаммов коронавируса, и менять их состав пока не требуется.