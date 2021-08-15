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15.08.2021 06:52
Рубрика: Происшествия

Юрист назвал запретные фразы в телефонном разговоре с неизвестными

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В первом квартале 2021 года ущерб от действий кибермошенников составил почти 2,9 миллиарда рублей. Одним из самых распространенных способов является так называемый "метод социальной инженерии", когда злоумышленники в разговоре по телефону стремятся обманным путем выведать секретные данные.

Фото: iStock
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В некоторых случая даже непродолжительный разговор по телефону с односложными ответами "Да" или "Нет" может помочь жуликам оформить на пострадавшего кредит, так как аферисты записывают его на диктофон. Поэтому при телефонном разговоре с неизвестными лицами, пусть они даже представились сотрудниками банка или МВД, не следует говорить простыми фразами.

"Зная конфиденциальные данные о вас, такую запись возможно использовать при звонке в тот же банк или иную организацию, где автоответчик способен распознать голос", - сообщил агентству "Прайм" юрист Егор Редин.

Если подозрительного разговора по смартфону не избежать, то лучше говорить длинными фразами. К примеру, на вопрос: "Я могу услышать...." специалисты рекомендуют отвечать: "Слушаю вас. Вы по какому вопросу звоните?".

Главное правило: банк не звонит клиентам по вопросам операций и не выясняет у них реквизиты банковских счетов и конфиденциальные данные. Юрист также советует не продолжать телефонный разговор, если звонок поступает со скрытого номера или из "облачной телефонии" - в таком случае на экране смартфона высветится лишняя цифра телефонного номера.

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