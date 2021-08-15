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Рубрика: В мире

Израиль отозвал посла из Польши из-за подписанного закона о реституции

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет осудил в субботу подписание президентом Польши Анджеем Дудой поправок в польское законодательство, которые ограничивают права выживших в Холокосте на реституцию отнятого у них имущества.

Фото: Getty Images
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"Это постыдное решение и позорное презрение к памяти о Холокосте. Израиль негативно воспринимает принятие закона, который препятствует получению евреями компенсации за собственность, украденную у них во время Холокоста", - приводит ТАСС заявление Беннета.

В то же время министр иностранных дел Израиля Яир Лапид сообщил, что поручил поверенному в делах государства в Варшаве немедленно вернуться домой "для бессрочных консультаций".

"Новый посол Израиля в Польше, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе в Польшу не поедет. Сегодня МИД Израиля порекомендует послу Польши в Израиле продолжить отпуск в своей стране", - заявил Лапид.

Он добавил, что Польша уже не в первый раз утвердила антисемитский и аморальный закон, превратившись "в антидемократическую, нелиберальную страну, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества".

Агентство напоминает, что парламент Польши в августе утвердил поправки в законодательство, согласно которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, невозможно будет его оспорить. В субботу, 15 августа, этот документ подписал президент страны Анджей Дуда.

Фото: Cédric Puisney/wikipedia.org
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"Я убежден, что с моей подписью заканчивается эпоха правового хаоса - эпоха реприватизационных мафий, неопределенность миллионов поляков и отсутствие уважения элементарных прав граждан нашей страны", - приводит комментарий польского лидера РИА Новости.

Дуда добавил, что Польша, являясь "хранителем памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев" не позволит "инструментализировать массовое уничтожение в текущих политических целях".

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