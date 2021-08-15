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15.08.2021 20:00
Рубрика: В мире

Израиль отозвал посла в Польше из-за закона о собственности жертв Холокоста

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 184(8535)
Между Израилем и Польшей разгорелся конфликт из-за принятых польским Сенатом (верхней палатой парламента) поправок к административному кодексу. Они призваны урегулировать тяжбы с участием владельцев довоенной собственности, претендующих на ее возвращение (реституцию). Отныне любые иски ограничат 30-летним сроком давности манипуляций с имуществом. По его истечении вернуть то, что было конфисковано, или добиться компенсации будет невозможно.

В Израиле уверены, что закон направлен прежде всего против евреев - потомков жертв Холокоста, которых нацисты лишили земли и жилья на территории оккупированной Польши. Израильский премьер Нафтали Беннет назвал документ "постыдным", а глава МИД Яир Лапид отозвал главу дипмиссии из Варшавы. Не поедет в Польшу и новый посол Израиля, который уже готовился заступить на пост. Поляки сочли этот демарш "неприемлемым", пообещав не оставить его без ответа.

Фото: Getty Images
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Президент Польши Анджей Дуда объявил, что непременно подпишет закон, несмотря на горячие споры внутри страны и за рубежом. Он заверил агентство PAP, что инициатива не имеет ничего общего с осквернением памяти о трагедии евреев, переживших Холокост. Да и вообще речь не идет о какой-то конкретной категории собственников. Цель поправок - положить конец "эпохе правового хаоса и мафиозной реприватизации", настаивает глава республики. По словам же премьера Матеуша Моравецкого, польское государство не собирается платить за преступления нацистов.

По словам премьера Моравецкого, Польша не собирается платить за преступления нацистов

Как ранее писала "РГ", законом недовольны не только потомки евреев, вывезенных нацистами в концлагеря и отправленных в гетто. Среди самих поляков немало тех, кто добивается возвращения своей довоенной собственности - например, в Варшаве. Для ее восстановления в 1945 году председатель Польской Народной Республики Болеслав Берут подписал декрет о национализации земель в довоенных границах. Прежних владельцев домов тогда зачастую было не отыскать. Новый закон пресекает возможность появления любых внезапных тяжб по делам давно минувших дней.

Между тем на стороне израильтян выступили Соединенные Штаты. Госсекретарь Энтони Блинкен настоятельно призвал польского президента не ставить подпись под документом. "Хотя Польша выступает важным союзником НАТО, новый закон... противоречит принципам и ценностям, за которые выступают современные демократические страны", - цитирует The Times of Israel шефа американской дипломатии.

В мире Ближний Восток Израиль В мире Европа Польша Мир помнит о Холокосте

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