Косачев: После захвата Афганистана угроза РФ и ее союзникам будет возрастать

СМИ сообщают, что в эти часы запрещенное в России радикальное движение "Талибан" ведет наступление на столицу Афганистана со всех направлений.

В принципе, после стремительного отступления США и союзников из этой страны, к которому более применим термин "бегство", иного развития ситуации вряд ли можно было ожидать.

Удивляет разве что стремительность происходящего. Но ряд населенных пунктов добровольно открыл ворота талибам во избежание жертв среди мирного населения, и вряд и кто-то вправе их упрекнуть в этом.

По некоторым данным, Талибан обсуждает такой сценарий и со столичными властями, обещая дать возможность покинуть Афганистан всем желающим - а сейчас страну можно покинуть только воздушным путем из аэропорта Кабула, поскольку под контролем талибов уже находятся все переходы на границе Афганистана.

Всех волнует вопрос: что дальше? Для нас и наших центральноазиатских союзников он актуален особенно.

С одной стороны мы имеем заверения талибов в том, что они не собираются нападать на страны Центральной Азии, о чем они говорили, в частности, на пресс-конференции в Москве 8 июля. Вопрос даже не в том, можно ли им верить. Талибан - это в принципе пуштунское националистическое движение, задачи которого по большому счету ограничиваются территорией Афганистана - в отличие от того же ИГИЛ ((запрещена в России - прим. Ред.), о противостоянии которому заявляют сами талибы.

Проблема в том, что в Афганистане уже действует множество различных группировок, причем в том числе из выходцев с постсоветского пространства, которые сейчас базируются на севере страны, в непосредственной близости к границам стран Центральной Азии.

Кроме того, уже заметен рост интереса ИГИЛ к Афганистану и Центральной Азии в связи с поражением боевиков в Сирии и Ираке. Независимо от того, договорятся в итоге ИГИЛ с Талибаном (а и такой сценарий исключать нельзя), угроза России и ее союзникам будет объективно возрастать.

Что делать? Во-первых, наращивать региональные дипломатические усилия. Это касается не только союзников по ОДКБ и ЕАЭС, но и всех региональных структур и игроков - Китая, Индии, Пакистана и других. Нужна единая линия поведения при любом из возможных сценариев развития событий в Афганистане. Чтобы любая власть в этой стране имела дело с консолидированной позицией соседей, и была бы заинтересована (политически, экономически и т.п.) играть по правилам.

Во-вторых, укреплять силы обороны по линии ОДКБ - чтобы сами мысли о возможных авантюрах в соседние страны не возникали. Это касается и сотрудничества в сфере антитеррора, противодействия наркотрафику, а также мер по предотвращению идеологического воздействия радикалов на население прилегающих районов.

В-третьих, налаживать широкое международное сотрудничество по афганской проблематике. Президент США Байден накануне приказал американским вооруженным силам и разведсообществу внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить роста терроризма на территории Афганистана. Думаю, здесь наши интересы пересекаются, и не только с Америкой: нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, с учетом возможного возникновения здесь новой базы международного терроризма, а также потенциальных потоков беженцев, прежде всего, в Европу. Поэтому нужно активизировать дипломатию и взаимодействие по линии разведструктур. Пора уже отбрасывать в сторону любимые "игрушки" Запада на тему "противостояния демократий и авторитаризмов", и заниматься реальными угрозами.

А главное, возвращать в эту историю ООН. Напомню, что формально силы международной коалиции (читай - американцы) находились все это время в Афганистане по мандату ООН. Но за два десятилетия не было ни одного отчета перед ООН по реализации этого мандата! Американцы делали там что хотели и в соответствии со своим, а не коллективным пониманием миссии. Получили. А вслед за ними, миссию провалившими, получает Афганистан, получает весь мир. Так больше не должно быть.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.