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15.08.2021 13:09
Рубрика: В мире

Косачев: После захвата Афганистана угроза РФ и ее союзникам будет возрастать

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
СМИ сообщают, что в эти часы запрещенное в России радикальное движение "Талибан" ведет наступление на столицу Афганистана со всех направлений.
Константин Косачев. Фото: Совет Федерации РФ/ РИА Новости Константин Косачев. Фото: Совет Федерации РФ/ РИА Новости
Константин Косачев. Фото: Совет Федерации РФ/ РИА Новости

В принципе, после стремительного отступления США и союзников из этой страны, к которому более применим термин "бегство", иного развития ситуации вряд ли можно было ожидать.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Удивляет разве что стремительность происходящего. Но ряд населенных пунктов добровольно открыл ворота талибам во избежание жертв среди мирного населения, и вряд и кто-то вправе их упрекнуть в этом.

По некоторым данным, Талибан обсуждает такой сценарий и со столичными властями, обещая дать возможность покинуть Афганистан всем желающим - а сейчас страну можно покинуть только воздушным путем из аэропорта Кабула, поскольку под контролем талибов уже находятся все переходы на границе Афганистана.

Всех волнует вопрос: что дальше? Для нас и наших центральноазиатских союзников он актуален особенно.

С одной стороны мы имеем заверения талибов в том, что они не собираются нападать на страны Центральной Азии, о чем они говорили, в частности, на пресс-конференции в Москве 8 июля. Вопрос даже не в том, можно ли им верить. Талибан - это в принципе пуштунское националистическое движение, задачи которого по большому счету ограничиваются территорией Афганистана - в отличие от того же ИГИЛ ((запрещена в России - прим. Ред.), о противостоянии которому заявляют сами талибы.

Проблема в том, что в Афганистане уже действует множество различных группировок, причем в том числе из выходцев с постсоветского пространства, которые сейчас базируются на севере страны, в непосредственной близости к границам стран Центральной Азии.

Кроме того, уже заметен рост интереса ИГИЛ к Афганистану и Центральной Азии в связи с поражением боевиков в Сирии и Ираке. Независимо от того, договорятся в итоге ИГИЛ с Талибаном (а и такой сценарий исключать нельзя), угроза России и ее союзникам будет объективно возрастать.

Что делать? Во-первых, наращивать региональные дипломатические усилия. Это касается не только союзников по ОДКБ и ЕАЭС, но и всех региональных структур и игроков - Китая, Индии, Пакистана и других. Нужна единая линия поведения при любом из возможных сценариев развития событий в Афганистане. Чтобы любая власть в этой стране имела дело с консолидированной позицией соседей, и была бы заинтересована (политически, экономически и т.п.) играть по правилам.

Фото: AFP/JIM WATSON
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Во-вторых, укреплять силы обороны по линии ОДКБ - чтобы сами мысли о возможных авантюрах в соседние страны не возникали. Это касается и сотрудничества в сфере антитеррора, противодействия наркотрафику, а также мер по предотвращению идеологического воздействия радикалов на население прилегающих районов.

В-третьих, налаживать широкое международное сотрудничество по афганской проблематике. Президент США Байден накануне приказал американским вооруженным силам и разведсообществу внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить роста терроризма на территории Афганистана. Думаю, здесь наши интересы пересекаются, и не только с Америкой: нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, с учетом возможного возникновения здесь новой базы международного терроризма, а также потенциальных потоков беженцев, прежде всего, в Европу. Поэтому нужно активизировать дипломатию и взаимодействие по линии разведструктур. Пора уже отбрасывать в сторону любимые "игрушки" Запада на тему "противостояния демократий и авторитаризмов", и заниматься реальными угрозами.

А главное, возвращать в эту историю ООН. Напомню, что формально силы международной коалиции (читай - американцы) находились все это время в Афганистане по мандату ООН. Но за два десятилетия не было ни одного отчета перед ООН по реализации этого мандата! Американцы делали там что хотели и в соответствии со своим, а не коллективным пониманием миссии. Получили. А вслед за ними, миссию провалившими, получает Афганистан, получает весь мир. Так больше не должно быть.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.

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