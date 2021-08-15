Маск заявил о возможности высадки астронавтов на Луну до 2024 года

Глава компании SpaceX Илон Маск выразил мнение, что космический корабль Starship может осуществить высадку астронавтов на Луну раньше 2024 года. Один из пользователей поинтересовался у Маска в Twitter, ожидает ли он, что его корабль будет готов высадить экипаж на поверхность спутника Земли в 2024 году. Маск ответил: "Возможно, раньше", пишет ТАСС.

Ранее на этой неделе генеральный инспектор НАСА Пол Мартин сообщил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной из-за задержек в разработке скафандров. Маск предложил ведомству помощь в этой работе.

Напомним, в 2019 году власти США заявили о начале подготовки к полетам к Луне. Программа Artemis состоит из трех этапов. Первый предусматривает беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап - облет спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе - в 2024 году - НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну. Предполагается, что данная программа станет важным шагом на пути к путешествиям на Марс. В Вашингтоне планируют отправить астронавтов к Красной планете в середине 2030-х годов.