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15.08.2021 06:03
Рубрика: В мире

Маск заявил о возможности высадки астронавтов на Луну до 2024 года

Фото: AFP/Patrick Pleul Фото: AFP/Patrick Pleul
Фото: AFP/Patrick Pleul

Глава компании SpaceX Илон Маск выразил мнение, что космический корабль Starship может осуществить высадку астронавтов на Луну раньше 2024 года. Один из пользователей поинтересовался у Маска в Twitter, ожидает ли он, что его корабль будет готов высадить экипаж на поверхность спутника Земли в 2024 году. Маск ответил: "Возможно, раньше", пишет ТАСС.

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Ранее на этой неделе генеральный инспектор НАСА Пол Мартин сообщил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной из-за задержек в разработке скафандров. Маск предложил ведомству помощь в этой работе.

Напомним, в 2019 году власти США заявили о начале подготовки к полетам к Луне. Программа Artemis состоит из трех этапов. Первый предусматривает беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап - облет спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе - в 2024 году - НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну. Предполагается, что данная программа станет важным шагом на пути к путешествиям на Марс. В Вашингтоне планируют отправить астронавтов к Красной планете в середине 2030-х годов.

В мире США Общество Космос Освоение Луны

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