Мэра Кривого Рога нашли мертвым

С Украины пришла новость о внезапной смерти мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на главу Днепропетровской области Валентина Резниченко.

Именно там, в Днепропетровской области, Павлов был найден мертвым. Согласно утечкам от правоохранителей, его тело обнаружили на веранде дома в селе Вольное. Рядом находилось ружье. Пока говорить о картине происшествия преждевременно, надо дождаться официальной информации следствия, заключил Резниченко.

Константин Павлов избрался в мэры Кривого Рога от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" меньше года назад - в конце 2020-го. У него остались жена и ребёнок.