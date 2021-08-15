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15.08.2021 18:26
Рубрика: В мире

Мэра Кривого Рога нашли мертвым

Текст: Марина Алешина

С Украины пришла новость о внезапной смерти мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на главу Днепропетровской области Валентина Резниченко.

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Именно там, в Днепропетровской области, Павлов был найден мертвым. Согласно утечкам от правоохранителей, его тело обнаружили на веранде дома в селе Вольное. Рядом находилось ружье. Пока говорить о картине происшествия преждевременно, надо дождаться официальной информации следствия, заключил Резниченко.

Константин Павлов избрался в мэры Кривого Рога от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" меньше года назад - в конце 2020-го. У него остались жена и ребёнок.

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