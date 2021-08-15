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15.08.2021 02:19
Рубрика: Власть

Муниципальные округа смогут наследовать имущество одиноких людей

Текст: Владислав Куликов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, согласно которой имущество одиноких людей после их смерти будет передаваться властям муниципальных округов.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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"В 2019 году был принят закон, который ввел в российскую систему местного самоуправления новый вид муниципального образования: муниципальные округа. В такие округа могут объединяться несколько населенных пунктов, объединенных общей территорией и не являющихся самостоятельными муниципальными образованиями", - отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что по данным на 1 января 2021 года был создан 121 муниципальный округ. Но их число должно увеличиться. Принятым законом был предусмотрен переходный период до 2025 года для анализа ситуации и принятия решения, стоит ли на той или иной территории формировать муниципальные округа.

"Подготовленный законопроект наделяет муниципальные округа полномочиями наследовать выморочное имущество, то есть не востребованное после смерти собственника. По каким-то причинам у умершего либо отсутствуют наследники, либо они не претендуют или не могут претендовать на наследство. В таком случае имущество будет переходить муниципалитету", - пояснил Владимир Груздев.

Он рассказал, что далее есть несколько вариантов. "Например, такое имущество может быть продано на торгах. Если же речь о квартире, то она как правило включается в соответствующий жилищный фонд социального использования и передается очередникам, имеющим право на обеспечение жильем. Для примера: ранее сообщалось, что за 2019 год администрацией Санкт-Петербурга было оформлено в собственность города - 17 выморочных квартир и 10 комнат (долей)", - отметил Владимир Груздев.

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