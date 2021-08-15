Муниципальные округа смогут наследовать имущество одиноких людей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, согласно которой имущество одиноких людей после их смерти будет передаваться властям муниципальных округов.

"В 2019 году был принят закон, который ввел в российскую систему местного самоуправления новый вид муниципального образования: муниципальные округа. В такие округа могут объединяться несколько населенных пунктов, объединенных общей территорией и не являющихся самостоятельными муниципальными образованиями", - отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что по данным на 1 января 2021 года был создан 121 муниципальный округ. Но их число должно увеличиться. Принятым законом был предусмотрен переходный период до 2025 года для анализа ситуации и принятия решения, стоит ли на той или иной территории формировать муниципальные округа.

"Подготовленный законопроект наделяет муниципальные округа полномочиями наследовать выморочное имущество, то есть не востребованное после смерти собственника. По каким-то причинам у умершего либо отсутствуют наследники, либо они не претендуют или не могут претендовать на наследство. В таком случае имущество будет переходить муниципалитету", - пояснил Владимир Груздев.

Он рассказал, что далее есть несколько вариантов. "Например, такое имущество может быть продано на торгах. Если же речь о квартире, то она как правило включается в соответствующий жилищный фонд социального использования и передается очередникам, имеющим право на обеспечение жильем. Для примера: ранее сообщалось, что за 2019 год администрацией Санкт-Петербурга было оформлено в собственность города - 17 выморочных квартир и 10 комнат (долей)", - отметил Владимир Груздев.