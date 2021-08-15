МВД Афганистана сообщило о начале наступления талибов на Кабул

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическое) начали наступление на столицу Афганистана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МВД Исламской республики.

Агентство утверждает, что талибы захватывают город "по всем направлениям". Других подробностей нет. При этом в офисе главы Афганистана Ашрафа Гани уверяют, что Кабул не подвергался нападению и ситуация там все еще находится под контролем национальных сил безопасности.

Тем временем местный источник агентства РИА Новости сообщает, что талибы вошли в стены Кабульского университета на западе столицы и вывесили там флаг движения.