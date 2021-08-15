На что следует ориентироваться для оценки курса рубля до осени

В августе граждане традиционно ждут неприятностей для рубля. Так уж сложилось, что именно в этот месяц происходили его резкие падения или наблюдалась значительная волатильность.

Особенно памятен день - 17 августа 1998 года. Тогда после объявления технического дефолта курс рубля рухнул в бездну. Собственно, с тех пор август и приобрел славу несчастливого для рубля месяца.

Специально для "Российской газеты" преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук назвал факторы, которые определяют изменчивость рубля в последний месяц лета-2021. Они за некоторым исключением традиционны, но не все сработают на этот раз:

- Во-первых, это дивидендные выплаты российского бизнеса, которые проводятся в августе. Объем их у публичных компаний по итогам 2020 года, по различным оценкам, составит примерно 2,1 триллиона рублей. Уплата налогов на эти выплаты окажет укрепляющее действие на курс рубля.

Во-вторых, это повышенный спрос на валюту в период массового отдыха россиян. Но в этом году ограничения на туризм из-за в пандемии коронавируса, а также повышенный спрос на импортные товары не приведут к массовой скупке валюты и снижению курса рубля.

В-третьих, это нефтяные котировки. К вечеру пятницы мировые цены на нефть марки Brent снизились после публикации макроэкономической статистики из США. По нефти она не внушала оптимизма: до 70,67 доллара за баррель.

Однако в этом году и этот фактор не оказывает существенного влияния на курс рубля из-за бюджетного правила. Оно ограничивает трату доходов, полученных от реализации российской нефти марки Urals выше планки отсечения. В 2021 году она установлена в размере 43,3 доллара за баррель. На дополнительные доходы выше планки отсечения Минфин покупает валюту - из-за этого влияние цены нефти на курс рубля в значительной степени нивелируется.

В-четвертых, вероятность новых американских санкций нельзя сбрасывать со счетов. Но пока в свете достигнутых женевских договоренностей российская и американские стороны присматриваются друг к другу. И мы не ожидаем резкого всплеска новых санкционных ограничений. Однако ситуация может резко измениться. Тут предугадать мы ничего не можем.

В-пятых, принятие сенатом США новой программы инфраструктурных изменений и переход ее к утверждению палатой представителей, укрепит доллар США. И приведет к незначительному, по нашему мнению, ослаблению рубля в среднесрочной перспективе.

Так что пока нет веских оснований ждать резких изменений курса рубля. Даже наступление новых штаммов коронавируса существенно не изменило общий тренд оптимизма на финансовых рынках.

Свою позитивную роль на российский рынок оказало и первичное размещение Минфином ОФЗ почти на 111 миллиардов рублей. Кроме того, позитивный настрой, поддерживается масштабными финансовыми вливаниями от ФРС и казначейства США. Они оказывают содействие курсу рубля.

Так что к концу августа курс доллара будет находиться в коридоре 72-76 рублей. В среднесрочной перспективе в паре евро-доллар продолжится укрепление американской валюты. В этой связи мы ожидаем к концу месяца курс евро на уровне 86-87 рублей.