На что следует ориентироваться для оценки курса рубля до осени

Новости

Маск заявил о возможности высадки астронавтов на Луну до 2024 года 06:03
За сутки в Якутии ликвидировали 10 лесных пожаров из 166 05:58
На Камчатке возобновлены поисковые работы на Курильском озере 05:46
Трамп заявил о беззащитности посольства США в Афганистане 05:24
Кубинские медики пришли на помощь пострадавшим от землетрясения в Гаити 05:15
Ущерб от первой волны паводка в Приамурье составил 3,2 миллиарда рублей 04:57
Не менее 20 человек погибли при взрыве танкера в Ливане 04:40
Представительница Кузбасса победила в конкурсе "Миссис Россия - 2021" 04:04
Врач: Нужно петь народные песни для восстановления легких после COVID-19 03:56
В результате наводнений в Турции погибли 58 человек 03:21
Байден: США развернут 5 тысяч военных для эвакуации дипломатов из Афганистана 02:56
Муниципальные округа смогут наследовать имущество одиноких людей 02:19
В Гидрометцентре спрогнозировали сентябрь с минусовыми температурами 02:08
В Гаити число жертв землетрясения увеличилось до 304 01:56
В Израиле открылись пункты ночной вакцинации от COVID-19 01:46
Пушков назвал "провалом" стратегию США по Ближнему и Среднему Востоку 01:38
Елизавета Арзамасова из "Папиных дочек" родила ребенка 00:37
Израиль отозвал посла из Польши из-за подписанного закона о реституции 00:30
Байден поручил Блинкену добиться политического урегулирования в Афганистане 00:15
Вильфанд объяснил, почему топит курорты российского юга 14.08.2021
Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227 14.08.2021
Свыше миллиона японцев эвакуировались из-за проливных дождей 14.08.2021
Траты россиян на услуги связи и интернет в 2021 году выросли 14.08.2021
Биткоин впервые с мая поднялся выше 48 тысяч долларов 14.08.2021
Количество пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 26 14.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
15.08.2021 06:00
Рубрика: Экономика

На что следует ориентироваться для оценки курса рубля до осени

Текст: Георгий Панин
В августе граждане традиционно ждут неприятностей для рубля. Так уж сложилось, что именно в этот месяц происходили его резкие падения или наблюдалась значительная волатильность.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Особенно памятен день - 17 августа 1998 года. Тогда после объявления технического дефолта курс рубля рухнул в бездну. Собственно, с тех пор август и приобрел славу несчастливого для рубля месяца.

Фото: iStock
Финансист назвал способ защитить сбережения

Специально для "Российской газеты" преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук назвал факторы, которые определяют изменчивость рубля в последний месяц лета-2021. Они за некоторым исключением традиционны, но не все сработают на этот раз:

- Во-первых, это дивидендные выплаты российского бизнеса, которые проводятся в августе. Объем их у публичных компаний по итогам 2020 года, по различным оценкам, составит примерно 2,1 триллиона рублей. Уплата налогов на эти выплаты окажет укрепляющее действие на курс рубля.

Во-вторых, это повышенный спрос на валюту в период массового отдыха россиян. Но в этом году ограничения на туризм из-за в пандемии коронавируса, а также повышенный спрос на импортные товары не приведут к массовой скупке валюты и снижению курса рубля.

В-третьих, это нефтяные котировки. К вечеру пятницы мировые цены на нефть марки Brent снизились после публикации макроэкономической статистики из США. По нефти она не внушала оптимизма: до 70,67 доллара за баррель.

Однако в этом году и этот фактор не оказывает существенного влияния на курс рубля из-за бюджетного правила. Оно ограничивает трату доходов, полученных от реализации российской нефти марки Urals выше планки отсечения. В 2021 году она установлена в размере 43,3 доллара за баррель. На дополнительные доходы выше планки отсечения Минфин покупает валюту - из-за этого влияние цены нефти на курс рубля в значительной степени нивелируется.

В-четвертых, вероятность новых американских санкций нельзя сбрасывать со счетов. Но пока в свете достигнутых женевских договоренностей российская и американские стороны присматриваются друг к другу. И мы не ожидаем резкого всплеска новых санкционных ограничений. Однако ситуация может резко измениться. Тут предугадать мы ничего не можем.

Фото: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP
У россиян появилось новое увлечение: отдых в кредит

В-пятых, принятие сенатом США новой программы инфраструктурных изменений и переход ее к утверждению палатой представителей, укрепит доллар США. И приведет к незначительному, по нашему мнению, ослаблению рубля в среднесрочной перспективе.

Так что пока нет веских оснований ждать резких изменений курса рубля. Даже наступление новых штаммов коронавируса существенно не изменило общий тренд оптимизма на финансовых рынках.

Свою позитивную роль на российский рынок оказало и первичное размещение Минфином ОФЗ почти на 111 миллиардов рублей. Кроме того, позитивный настрой, поддерживается масштабными финансовыми вливаниями от ФРС и казначейства США. Они оказывают содействие курсу рубля.

Так что к концу августа курс доллара будет находиться в коридоре 72-76 рублей. В среднесрочной перспективе в паре евро-доллар продолжится укрепление американской валюты. В этой связи мы ожидаем к концу месяца курс евро на уровне 86-87 рублей.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Не менее 20 человек погибли при взрыве танкера в Ливане
Пушков назвал "провалом" стратегию США по Ближнему и Среднему Востоку
Захарова уточнила порядок выдачи визы журналистке BBC
Траты россиян на услуги связи и интернет в 2021 году выросли
Вильфанд объяснил, почему топит курорты российского юга
Названы проблемы банковских вкладов и способы накопить к пенсии
Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячного пособия на детей