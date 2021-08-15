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15.08.2021 19:31
Рубрика: Общество

Названы симптомы "скрытного" рака, от которого умирают 90% больных

Текст: Евгения Думанская

Специалисты Колумбийского университета рассказали о симптомах, которые помогут обнаружить рак поджелудочной железы, известный своей скрытностью на ранних стадиях и очень высоким уровнем смертности - около 90%.

Фото: iStock
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Как рассказали ученые, зачастую опухоль долго развивается незаметно, во многом это связано с положением поджелудочной железы в брюшной полости - во время рядовых обследований ее сложно рассмотреть, а дискомфорт обычно доставляет опухоль крупного размера. Однако есть симптомы, которые могут указать на рак поджелудочной железы.

Без внимания не следует оставлять желтуху - пожелтение кожных покровов и белков глаз. На развитие опухоли могут указать нарушения работы желудочно-кишечного тракта, такие как тошнота, рвота и диарея, а также боль в верхней части живота.

Одним из характерных симптомов рака поджелудочной железы является внезапное начало сахарного диабета, или же резкое изменение состояния при уже имеющемся диагнозе. Еще один возможный признак онкологического заболевания - асцит. Это скопление жидкости в брюшной полости, сопровождающееся отеком живота и симптомами, связанными с давлением на органы.

Также, как отмечается в сообщении на сайте хирургического отделения Колумбийского университета, одним из симптомов рака поджелудочной железы может быть резкая потеря веса.

Специалисты добавили, что все перечисленные симптомы могут иметь различные причины, и не обязательно говорят о раке, но при их наличии необходима консультация врача.

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