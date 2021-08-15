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15.08.2021 04:40
Рубрика: В мире

Не менее 20 человек погибли при взрыве танкера в Ливане

По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва танкера на северо-западе Ливана. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление ливанского Красного Креста, опубликованном в Twitter.

Фото: twitter.com
На танкере в сирийском порту произошел пожар

Отмечается, что специалисты доставили в районные больницы 20 тел погибших и более семи раненых. Сейчас помощь пострадавшим оказывают 22 команды организации.

По данным телеканала Al Arabiya, в результате взрыва танкера в районе Аккар ранения получили около 100 человек. Другие подробности происшествия пока не приводятся.

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