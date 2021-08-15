Пентагон отправил тысячу военных в Кабул для помощи в эвакуации

Пентагон распорядился отправить дополнительно тысячу американских военнослужащих в Кабул для помощи в эвакуации, сообщил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби.

Ранее на этой неделе президент Джо Байден распорядился об отправке в Афганистан трех тысяч военнослужащих и еще двух тысяч в качестве резерва в страны среднеазиатского и ближневосточного региона. Это решение довело общую численность американских войск в Афганистане до шести тысяч.

Чиновник, который разговаривал с Reuters на условиях анонимности, сказал, что дополнительная тысяча военнослужащих прибудет из 82-й воздушно-десантной дивизии, которая находится в резерве. В разгар американской операции в Афганистане в 2011 году было дислоцировано 110 тысяч американских военнослужащих.