Правители Афганистана готовятся к передаче власти талибам, окружившим Кабул

За коллапсом Афганистана в эти выходные весь мир наблюдал в прямом эфире. Ленты информагентств почти ежечасно пополняли новости о взятии боевиками террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ. - "РГ") все новых городов и районов. К утру воскресенья из крупных центров под контролем правительственных сил оставался только Кабул. Кольцо вокруг столицы стремительно и неконтролируемо сжималось. За пару дней пали крупнейшие города юга - Кандагар, севера - Мазари-Шариф, и запада - Герат. В субботу власти Джелалабада на востоке страны без боя сдали город талибам, заявив, что это было "единственным способом спасти жизни мирных жителей".

Битва правительственных сил и боевиков за Кандагар была недолгой. Этот крупнейший на юге Афганистана город, как и другие центры, сдался талибам, чтобы избежать жертв среди населения. Фото: AP

Под контролем талибов, которые перешли в наступление на фоне вывода американцами своих войск из Афганистана, оказалось более 90 процентов территории этой страны и все КПП на ее границах. Их стремительный марш практически не встречал сопротивления со стороны афганских военных, которые оставили боевикам изрядные арсеналы полученного от американцев оружия. Ресурс Fair Observer объясняет это тем, что хотя на бумаге афганская армия насчитывает 180 тысяч служащих, на деле большинство из них - безработные афганцы, отчаянно пытающиеся прокормить свои семьи, но не желающие воевать с согражданами. Элитой считаются отряды афганских коммандос или силы спецопераций, которые составляют лишь 7 процентов вооруженных сил, но участвуют в 70-80 процентах боевых действий.

Страна стремительно погружается в хаос. Бессчетное число мирных афганцев бегут из захваченных провинций, боясь возвращения к власти радикальных исламистов, которые пару десятков лет назад устраивали публичные казни и подрывали тысячелетние статуи Будды. Репортажи из Афганистана полны кадров, на которых беженцы спят в палатках или под открытым небом в городах, на обочинах дорог или на автостоянках. Но, возможно, бежать скоро будет уже некуда.

На прошлой неделе эксперты размышляли о том, пойдут ли вообще талибы на столицу. Американские спецслужбы прогнозировали, что Кабул может продержаться от трех недель до нескольких месяцев, а президент Афганистана Ашраф Гани выражал уверенность в скорой победе над боевиками. К воскресенью сложилось впечатление, что счет идет на часы уже для самого Гани. Утром МВД Афганистана сообщило, что формирования "Талибана" начали наступление на столицу по всем направлениям и заняли несколько районов на окраинах.

Есть шанс, что, как и в случае с другими крупными городами, кровавых боев удастся избежать. Представители "Талибан" объявили, что не намерены захватывать столицу силовым путем. В заявлении представителя движения в "Твиттер" отмечалось, что боевикам "приказано не входить в город, оставаться на окраинах". Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что штурма Кабула не будет и "переход власти пройдет мирным путем".

Есть надежда, что кровопролитного штурма Кабула не будет и переход власти в Афганистане произойдет мирным путем

Во второй половине дня представители движения заявили телеканалу Al Arabiya о контроле над всей территорией Афганистана, хотя власти официально этого не подтверждали, настаивая, что президент контролирует ситуацию. По данным Al Arabiya, между властями и талибами в президентском дворце в Кабуле шли переговоры об условиях передачи власти и формирования временного правительства. Обстановка менялась стремительно, в прессе со ссылкой на источники появлялись противоречивые сообщения, в том числе слухи об отставке Гани и согласии бывшего министра внутренних дел страны Ахмада Джалали принять на себя обязанности главы переходной власти. На момент подписания номера официальных подтверждений этому не было.

Главные виновники этой вакханалии - США и их союзники - заявили об эвакуации дипломатов и персонала из своих миссий, но правильнее назвать происходящее лихорадочным бегством. Персонал посольства США в Кабуле уничтожает секретные материалы и носители информации, ведь эта дипмиссия была и крупным разведцентром. Президент США Джозеф Байден приказал срочно развернуть в регионе до 5 тысяч военных для обеспечения безопасности эвакуации через аэропорт Кабула - единственное пока еще неподконтрольное талибам место, через которое можно покинуть Афганистан. В Кабуле военные вертолеты и бронированные джипы один за другим эвакуируют дипломатов и других лиц из "зеленой зоны" в аэропорт. Эвакуацию американцы планируют завершить во вторник. Часть дипломатов ЕС перевезли в тайное место. К эвакуации, по данным CNN, готовились и несколько высокопоставленных чиновников Афганистана. Сложнее ситуация для афганцев, которые в последние годы работали на США и их союзников. Им и членам их семей может грозить жестокая расправа за "пособничество янки" в случае прихода талибов к власти. Американцы составляли списки таких лиц и обещали обеспечить их безопасность, но с учетом стремительного наступления талибов правозащитники боятся, что времени на это может не хватить.

Бегут и союзники США. Посол Великобритании покинет страну к вечеру воскресенья. О намерениях эвакуировать сотрудников дипмиссий заявили власти Дании, Норвегии, Чехии и Швеции.

Транспортники "Чинук" спешно эвакуируют дипломатов из посольства США в аэропорт Кабула - последнюю открытую "дверь" из Афганистана. Фото: AP

Как заявил "Интерфаксу" спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, "посол и наши сотрудники спокойно выполняют свои обязанности" в Афганистане, их эвакуация не планируется. В самой дипмиссии также заявили, что "угроз посольству нет, эвакуация не требуется. "Обстановка в Кабуле немного напряженная, но никакой войны в городе нет", - цитирует заявление посольства агентство ТАСС. Официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин ранее заверил, что движение гарантирует безопасность посольства России в Кабуле.

Взгляд из Вашингтона

Головокружительный по скорости захват Афганистана талибами превзошел худшие ожидания экспертов. Коллапс властей еще до той даты, к которой США намеревались завершить вывод своих войск, стал позорным итогом для американских идеологов борьбы с терроризмом и национального строительства. После двух десятков лет развязанной американцами войны их солдаты бегут, оставляя за собой хаос. США не сумеют сохранить даже дипломатического присутствия в стране, где они так упорно "строили демократию". Масштаб катастрофы настолько очевиден всему миру, что в Вашингтоне оправдываться даже не пытаются, а больше переводят стрелки вины друг на друга.

Президент Джозеф Байден, которого критикуют даже некоторые союзники, обвинил в текущей ситуации своего предшественника Дональда Трампа, но отказываться от плана вывода войск до 31 августа не стал, предложив афганским военным самим удерживать свою территорию. "Бесконечное присутствие Америки в разгар гражданского конфликта в другой стране было для меня неприемлемо", - пояснил он. Но архивы не обманешь - в 2001 году сенатор Джозеф Байден обеими руками поддержал вторжение, которое и спровоцировало нынешний "гражданский конфликт". Трамп со своей стороны обвинил Байдена. Но список виновников катастрофы, которой стала самая длинная и, возможно, самая бесславная война в истории США, можно продолжать долго.

Американская пресса полна критических комментариев.

Обозреватель Fox News Такер Карлсон: "Мы должны привлечь кого-то к ответственности за то, что происходит в Афганистане. Половина сотрудников госдепартамента Байдена приложила руку к провальной политике в Афганистане, но они все еще там работают. Почему?"

Обозреватель NYPost Кеннет Тиммерман: "На протяжении десятилетий Джо Байден позиционировал себя как гений внешней политики. Как сенатору, ему никогда не приходилось принимать решения или нести ответственность за свои публичные высказывания. В качестве вице-президента ему достались такие тихие заводи, как Украина, которую он, как сообщается, превратил в семейную копилку. Но теперь он президент. И он в ответе за полную катастрофу, в которую превратился Афганистан".

Axios.com: "Байден готовится к сокрушительному поражению", ожидая унижения со сворачиванием звездно-полосатого флага с дипмиссии в Кабуле и кадрами боевиков на ее территории.

Politico: "Пока чиновники в США пытаются оценить, насколько быстро может пасть правительство в Кабуле, президент пересматривает свою риторику в посланиях к американцам. Ранее он настаивал, что два десятилетия поддержки США сделали афганские силы обороноспособными. Теперь же Байден и его помощники перешли к хладнокровной мантре: если афганцы не могут защититься, то это не проблема США".

Подготовили Игорь Дунаевский, Алексей Чуриков