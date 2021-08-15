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15.08.2021 12:47
Рубрика: В мире

Премьер-министр Гаити объявил чрезвычайное положение в стране

Текст: Юрий Когалов

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил чрезвычайное положение в стране после того, как у острова Эспаньола произошло мощное землетрясение, унесшее более 300 жизней. Об этом сообщает агентство EFE.

"Правительство решило объявить чрезвычайное положение на месяц после этой катастрофы", - проинформировал Анри, занявший кресло главы кабмина менее месяца назад.

По его словам, наибольший ущерб был нанесен южным районам Гаити, городам Сен-Луи-дю-Сюд, Ле-Ке и Жереми. Премьер-министр охарактеризовал ситуацию как "драматическую", попросил население "не паниковать" и "оказывать поддержку" друг другу. Кроме того, он посоветовал удвоить меры предосторожности, поскольку могут быть повторные толчки.

Согласно последним данным, жертвами землетрясение магнитудой 7,2 стали 304 человека. Ведется поиск выживших под завалами домов.

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