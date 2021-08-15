Путин дал поручения по ликвидации последствий пожаров и паводков

В субботу президент провел совещание, где обсуждались природные пожары в Якутии и других регионах, подтопление населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае. Доклады об этом глава государства получает ежедневно. Выслушав руководителей ведомств, регионов и муниципалитетов, Владимир Путин поручил своей администрации в контакте с правительством оперативно подготовить пакет поручений по ликвидации последствий паводков и большого огня.

"Масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер", - оценил президент в начале совещания. "На Юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков, а в Сибири, на Дальнем Востоке - так сложились природные, климатические, атмосферные условия - лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись", - сказал он и предложил остановиться на неотложных, экстренных задачах.

В целом следует отладить все аспекты, связанные с оказанием материальной, медицинской, социальной помощи пострадавшим, распорядился президент. Судя по докладам, угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии сейчас нет, но есть очаги лесных пожаров в пятикилометровой зоне от населенных пунктов - ситуацию надо держать под контролем, сказал он.

Говоря о пострадавших от подтоплений Крыму и Кубани, Путин потребовал от федеральных ведомств, региональных и муниципальных властей предпринять все неотложные меры, действовать быстро и максимально эффективно. "Главное - это сохранить жизни и здоровье людей, их имущество", - заявил президент.

"В случае необходимости нужно подготовить все средства, чтобы безотлагательно отправить в безопасные места детей, пожилых людей, женщин, особенно беременных", - подчеркнул Путин. Ведь даже если нет прямой опасности от огня, то для людей с хроническими заболеваниями угрозу представляет и дым. "Нужно подумать, как создать для людей, которые находятся в этой зоне риска, необходимые условия для того, чтобы поддержать здоровье", - добавил он.

Если без перемещения в более благоприятный район жизнь человека находится под угрозой, то нужно сделать все, чтобы избежать негативных последствий, указал президент, попросив вице-премьера Татьяну Голикову подключиться к этой работе напрямую. Также нужно максимально сберечь лесные богатства и обязательно организовать работу по спасению диких животных, указал он.

Путин потребовал незамедлительно приступить к всесторонней оценке причиненного ущерба, а также принять планы по восстановлению жилых домов и помещений, социально значимых объектов. Приближается 1 сентября, и все дети из пострадавших районов должны своевременно пойти в школу, сказал он. А социально значимые учреждения нужно максимально оперативно отремонтировать.

Президент поручил минстрою в самое ближайшее время начать работу по восстановлению жилья в пострадавших от природных ЧС регионах. "По временной схеме там люди делают то, что они в состоянии сделать, но потом нужно сделать обязательно следующий шаг и не затягивать с этим. Там и зима на носу, осень, она быстро там проходит, зима начинается. Если вовремя не сделаем, потом уйдет вообще в никуда", - предостерег он, указав отработать "все до мельчайших подробностей".

Президент поручил минстрою в самое ближайшее время приступить к восстановлению жилья в пострадавших от природных ЧС регионах

При этом людям нужно предоставлять выплаты за утраченное имущество не по прописке, а по фактическому проживанию, согласился с выступающими Путин. Так, в Амурской области муниципальная комиссия определяет, проживал ли человек в населенном пункте. Президент предложил тиражировать эту практику, "чтобы снизить уровень забюрокраченности при принятии решений". Кроме того, он распорядился организовать отдых детей из Якутии в летних лагерях, а нуждающимся в лечении жителям - при необходимости помочь в других регионах.

"Ситуация по паводку во всех регионах под контролем. Главная задача - быстрейшие выплаты гражданам", - заверил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Установлены два срока: 1 сентября должны быть осуществлены все выплаты, к 1 августа 2022 года - восстановлена вся инфраструктура и социальные объекты по постоянной схеме. Трутнев также попросил поручить минфину перейти на авансовый порядок выплат - для ускорения процесса.

Глава МЧС Евгений Зиничев поднял жизненно важный вопрос - предложил исправить законодательство, чтобы силы и средства спасателей можно было бы привлекать для тушения пожаров в лесах при объявлении федерального уровня реагирования. Сейчас это возможно лишь при угрозе населенным пунктам. Совершенствование нормативной базы, принятие системных мер по усилению возможностей МЧС по отдельным регионам нужно отработать, согласился Путин.

Президент также оценил идею ввести обязательное страхование имущества в районах, которые юридически обозначены как зоны подтопления. С таким предложением выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "В этих районах просто не нужно разрешать строить и восстанавливать там не нужно новое жилье, вот и все. Надо подумать над тем, что вы сказали", - заметил Путин.

Помимо борьбы с природными бедствиями нужно усилить и работу по снижению выбросов в атмосферу, особенно в 12 городах, где ситуация наиболее сложная. Это лето показывает, как важно своевременно действовать, чтобы антропогенная нагрузка в сочетании с выбросами предприятий, транспорта, объектов энергетики не давала негативный эффект для региона и граждан, заявил президент.

Восстановление инфраструктуры, социальных объектов, поддержка аграриев, медицинская дополнительная помощь пострадавшим и людям с хроническими заболеваниями, отдых детей из регионов ЧС, выплаты гражданам, восстановление жилья и система финансирования - все это должно быть обеспечено, подытожил Путин. "Безотлагательно все необходимо исполнить", - указал он. "Будем держать это на контроле", - предупредил президент.